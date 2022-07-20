15:18 20.07.2022 (обновлено: 16:56 20.07.2022)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в среду из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики обстреляли поселок шахты Трудовская, где по улице Рационализаторов погиб мирный житель", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.
Министерство угля и энергетики ДНР уточнило, что погибший являлся главным инженером шахты "Трудовская" ГУП ДНР "Главное управление реструктуризации шахт".
При этом представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что украинские войска в 14.45 мск в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
В среду представительство ДНР в СЦКК уже сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.