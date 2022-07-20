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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/donetsk-1803739037.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 20.07.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб в среду из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:18
2022-07-20T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в среду из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики обстреляли поселок шахты Трудовская, где по улице Рационализаторов погиб мирный житель", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.Министерство угля и энергетики ДНР уточнило, что погибший являлся главным инженером шахты "Трудовская" ГУП ДНР "Главное управление реструктуризации шахт".При этом представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что украинские войска в 14.45 мск в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.В среду представительство ДНР в СЦКК уже сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220720/gorlovka-1803610367.html
https://ria.ru/20220720/obstrel-1803721048.html
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк
15:18 20.07.2022 (обновлено: 16:56 20.07.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в среду из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики обстреляли поселок шахты Трудовская, где по улице Рационализаторов погиб мирный житель", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 07:03Специальная военная операция на Украине
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ погиб один человек
Министерство угля и энергетики ДНР уточнило, что погибший являлся главным инженером шахты "Трудовская" ГУП ДНР "Главное управление реструктуризации шахт".
При этом представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что украинские войска в 14.45 мск в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
В среду представительство ДНР в СЦКК уже сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 14:26Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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