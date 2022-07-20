https://ria.ru/20220720/donetsk-1803739037.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 20.07.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб в среду из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:18

2022-07-20T15:18

2022-07-20T16:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в среду из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики обстреляли поселок шахты Трудовская, где по улице Рационализаторов погиб мирный житель", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.Министерство угля и энергетики ДНР уточнило, что погибший являлся главным инженером шахты "Трудовская" ГУП ДНР "Главное управление реструктуризации шахт".При этом представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что украинские войска в 14.45 мск в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.В среду представительство ДНР в СЦКК уже сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220720/gorlovka-1803610367.html

https://ria.ru/20220720/obstrel-1803721048.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк