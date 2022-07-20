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Жена пленного солдата ВСУ узнала о его местонахождении от омбудсмена ДНР - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/dnr-1803888794.html
Жена пленного солдата ВСУ узнала о его местонахождении от омбудсмена ДНР
Жена пленного солдата ВСУ узнала о его местонахождении от омбудсмена ДНР - РИА Новости, 20.07.2022
Жена пленного солдата ВСУ узнала о его местонахождении от омбудсмена ДНР
Жена пленного украинского морпеха Марина Ашифина в эфире телеканала "Прямий" заявила, что информацию о своем супруге она смогла получить только в Донецке от... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T20:02
2022-07-20T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
донецкая народная республика
киев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Жена пленного украинского морпеха Марина Ашифина в эфире телеканала "Прямий" заявила, что информацию о своем супруге она смогла получить только в Донецке от омбудсмена Донецкой Народной республики, в Киеве, по ее словам, ей отказали во всех инстанциях."Все, что смогла узнать от украинской стороны - это то, что он находится в реестре пленных. Перепробовав на Украине все, начиная от звонков на горячие линии ведомств и официальных писем, также обращалась к международным организациям, обращалась к журналистам, и когда ничего не менялось в ситуации по моему супругу, приехала в Донецк. И тут узнала о его местонахождении и жду встречи с ним", - рассказала Марина Ашифина о своих злоключениях.По ее словам, база военных, где находился ее муж до попадания в плен, была на заводе им. Ильича в Мариуполе. Начиная с 31 марта он, предположительно, находится в плену, сообщила она.Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказал, что переговоры по обмену пленными продолжаются, Донецк из-за отсутствия прямой связи с Киевом действует через Россию.Ранее уполномоченный Украины по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что около 7,2 тысячи украинских военных числятся пропавшими без вести.
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, киев
20:02 20.07.2022
 
Жена пленного солдата ВСУ узнала о его местонахождении от омбудсмена ДНР

Жена пленного морпеха ВСУ заявила, что информацию о нахождении супруга она получила в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Жена пленного украинского морпеха Марина Ашифина в эфире телеканала "Прямий" заявила, что информацию о своем супруге она смогла получить только в Донецке от омбудсмена Донецкой Народной республики, в Киеве, по ее словам, ей отказали во всех инстанциях.
"Все, что смогла узнать от украинской стороны - это то, что он находится в реестре пленных. Перепробовав на Украине все, начиная от звонков на горячие линии ведомств и официальных писем, также обращалась к международным организациям, обращалась к журналистам, и когда ничего не менялось в ситуации по моему супругу, приехала в Донецк. И тут узнала о его местонахождении и жду встречи с ним", - рассказала Марина Ашифина о своих злоключениях.
По ее словам, база военных, где находился ее муж до попадания в плен, была на заводе им. Ильича в Мариуполе. Начиная с 31 марта он, предположительно, находится в плену, сообщила она.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказал, что переговоры по обмену пленными продолжаются, Донецк из-за отсутствия прямой связи с Киевом действует через Россию.
Ранее уполномоченный Украины по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что около 7,2 тысячи украинских военных числятся пропавшими без вести.
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