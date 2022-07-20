https://ria.ru/20220720/dnr-1803650570.html

Союзные войска освободили село Берестовое близ Соледара

Союзные войска освободили село Берестовое близ Соледара - РИА Новости, 20.07.2022

Союзные войска освободили село Берестовое близ Соледара

Подразделения Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке российских войск освободили село Берестовое в 20 километрах от Соледара, заявили в штабе... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:20

2022-07-20T11:20

2022-07-20T12:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Подразделения Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке российских войск освободили село Берестовое в 20 километрах от Соледара, заявили в штабе территориальной обороны ДНР."По состоянию на 20 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 255 населенных пунктов, включая Берестовое", — говорится в Telegram-канале ведомства.Наступление на Соледар продолжается по нескольким направлениям.Накануне под контроль союзных войск перешло село Старомайорское. Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ВСУ практически лишились возможности вести разведку беспилотниками по всей линии фронта.По данным российского Министерства обороны, украинские власти насильно мобилизуют местное население для восполнения крупных потерь в этом районе.Соледар — крупный транспортный узел, расположен в 20 километрах от Артемовска (Бахмута), который сейчас находится под контролем Киева.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html

https://ria.ru/20220720/shoygu-1803618895.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр