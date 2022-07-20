https://ria.ru/20220720/dnr-1803639228.html
В ДНР за 154 дня эскалации погибли 259 мирных граждан
В ДНР за 154 дня эскалации погибли 259 мирных граждан - РИА Новости, 20.07.2022
В ДНР за 154 дня эскалации погибли 259 мирных граждан
В Донецкой Народной Республике за 154 дня эскалации погибли 259 мирных жителей, 2 710 человек получили ранения, в том числе 178 детей, сообщило... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:36
2022-07-20T10:36
2022-07-20T10:49
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 154 дня эскалации погибли 259 мирных жителей, 2 710 человек получили ранения, в том числе 178 детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 154 дня эскалации погибли 259 гражданских лиц, в том числе 16 детей. На территории в границах до начала СВО (специальной военной операции - ред.) ранения различной степени тяжести получили 1 215 гражданских лиц, в том числе 94 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1 495 гражданских лиц, в том числе 84 ребенка. Всего 2 710, в том числе детей - 178", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Как отмечается, украинские войска за этот период 6 217 раз открывали огонь по территории ДНР, из них с применением тяжелого вооружения – 5 887.В сумме украинские войска выпустили 51 780 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 152 ракеты РСЗО "Ураган" и 9 064 ракеты РСЗО "Град", а также 3 997 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 5 653 жилых домов и 1 249 объектов гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220719/dnr-1803550099.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, украина
10:36 20.07.2022 (обновлено: 10:49 20.07.2022)
В ДНР за 154 дня эскалации погибли 259 мирных граждан
В ДНР за 154 дня эскалации погибли 259 мирных граждан, ранены более 2,7 тысячи
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости.
В Донецкой Народной Республике за 154 дня эскалации погибли 259 мирных жителей, 2 710 человек получили ранения, в том числе 178 детей, сообщило
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 154 дня эскалации погибли 259 гражданских лиц, в том числе 16 детей. На территории в границах до начала СВО (специальной военной операции - ред.) ранения различной степени тяжести получили 1 215 гражданских лиц, в том числе 94 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1 495 гражданских лиц, в том числе 84 ребенка. Всего 2 710, в том числе детей - 178", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Как отмечается, украинские войска за этот период 6 217 раз открывали огонь по территории ДНР
, из них с применением тяжелого вооружения – 5 887.
В сумме украинские войска выпустили 51 780 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 152 ракеты РСЗО "Ураган" и 9 064 ракеты РСЗО "Град", а также 3 997 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 5 653 жилых домов и 1 249 объектов гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.