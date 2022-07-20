https://ria.ru/20220720/delfiny-1803604480.html

В Росприроднадзоре прокомментировали гибель дельфинов в Черном море

В Росприроднадзоре прокомментировали гибель дельфинов в Черном море - РИА Новости, 20.07.2022

В Росприроднадзоре прокомментировали гибель дельфинов в Черном море

Свидетельств загрязнения Черного моря нет, это не могло стать причиной гибели дельфинов, сообщила РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T03:23

2022-07-20T03:23

2022-07-20T05:12

черное море

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Свидетельств загрязнения Черного моря нет, это не могло стать причиной гибели дельфинов, сообщила РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.В мае в Научно-экологическом Центре спасения дельфинов "Дельфа" сообщили, что на побережье Черного моря впервые за четыре года наблюдается высокая смертность дельфинов. По данным центра, за пять месяцев 2022 года только в Краснодарском крае на побережье обнаружили более 400 погибших китообразных и 50 живых.Радионова заявила, что погибают, как правило, не занесенные в федеральную Красную книгу животные."У дельфинов-белобочек очень много травм от сетей. Они маленькие, не способны сами себя из этих сетей выпутать, а если способны, то с серьезными травмами. Это не выброс дельфинов на берег. Как правило, это погибшие уже в море особи, которых выносит волной, либо очень ослабленные особи, которые не могут уже сами выживать, выносятся волной и погибают. Мы на сегодняшний момент не видим заключений ученых о том, что, если даже было какое-либо заражение вирусом, что это произошло в результате загрязнения акватории. Мы не видим подтверждения, что это происходит именно из-за этого", - сказала она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/1792877954.html

черное море

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

черное море, краснодарский край, происшествия