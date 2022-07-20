https://ria.ru/20220720/chuma-1803696225.html

Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоз чумы в Россию

Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоз чумы в Россию - РИА Новости, 20.07.2022

Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоз чумы в Россию

Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоз и распространение чумы в России, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:22

2022-07-20T13:22

2022-07-20T13:37

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

китай

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоз и распространение чумы в России, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Предпринимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространенная заболевания", - говорится в сообщении.Во вторник агентство Синьхуа передавало, что случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая.В ведомстве уточнили, что территория, где произошло заражение чумой, находится на расстоянии порядка 1 тысячи километров от российской границы.Под контролем Роспотребнадзора в России регулярно проводятся профилактические мероприятия. Они включают вакцинацию уязвимых групп, полевую дератизацию и дезинсекцию. Также ежегодно проводятся учения, направленные на повышение настороженности медиков к выявлению случаев заражения человека чумой. С 2017 года в России не было случаев заражения человека чумой, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210616/chuma-1737064888.html

китай

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, здоровье - общество, россия