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Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоз чумы в Россию - РИА Новости, 20.07.2022
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Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоз чумы в Россию
Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоз чумы в Россию - РИА Новости, 20.07.2022
Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоз чумы в Россию
Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоз и распространение чумы в России, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:22
2022-07-20T13:37
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоз и распространение чумы в России, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Предпринимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространенная заболевания", - говорится в сообщении.Во вторник агентство Синьхуа передавало, что случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая.В ведомстве уточнили, что территория, где произошло заражение чумой, находится на расстоянии порядка 1 тысячи километров от российской границы.Под контролем Роспотребнадзора в России регулярно проводятся профилактические мероприятия. Они включают вакцинацию уязвимых групп, полевую дератизацию и дезинсекцию. Также ежегодно проводятся учения, направленные на повышение настороженности медиков к выявлению случаев заражения человека чумой. С 2017 года в России не было случаев заражения человека чумой, отметили в ведомстве.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, здоровье - общество, россия
13:22 20.07.2022 (обновлено: 13:37 20.07.2022)
 
Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоз чумы в Россию

Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоз чумы в Россию из Китая

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудница лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор принимает меры, чтобы не допустить завоз и распространение чумы в России, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Предпринимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространенная заболевания", - говорится в сообщении.
Во вторник агентство Синьхуа передавало, что случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая.
В ведомстве уточнили, что территория, где произошло заражение чумой, находится на расстоянии порядка 1 тысячи километров от российской границы.
Под контролем Роспотребнадзора в России регулярно проводятся профилактические мероприятия. Они включают вакцинацию уязвимых групп, полевую дератизацию и дезинсекцию. Также ежегодно проводятся учения, направленные на повышение настороженности медиков к выявлению случаев заражения человека чумой. С 2017 года в России не было случаев заражения человека чумой, отметили в ведомстве.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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