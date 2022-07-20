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Москалькова выразила надежду на возвращение Бута до конца года - РИА Новости, 20.07.2022
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Москалькова выразила надежду на возвращение Бута до конца года
Москалькова выразила надежду на возвращение Бута до конца года - РИА Новости, 20.07.2022
Москалькова выразила надежду на возвращение Бута до конца года
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что возвращение россиянина Виктора Бута, который содержится в тюрьме США, состоится РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:47
2022-07-20T13:53
виктор бут
в мире
сша
россия
татьяна москалькова
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что возвращение россиянина Виктора Бута, который содержится в тюрьме США, состоится в этом году."Хочется надеяться, что возвращение Бута состоится в этом году. Я знаю, что спецслужбы и правоохранительные органы делают многое, чтобы эта акция состоялась", - сказала омбудсмен РИА Новости.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.
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виктор бут, в мире, сша, россия, татьяна москалькова
13:47 20.07.2022 (обновлено: 13:53 20.07.2022)
 
Москалькова выразила надежду на возвращение Бута до конца года

Москалькова выразила надежду, что Бута удастся вернуть из США в Россию до конца года

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что возвращение россиянина Виктора Бута, который содержится в тюрьме США, состоится в этом году.
"Хочется надеяться, что возвращение Бута состоится в этом году. Я знаю, что спецслужбы и правоохранительные органы делают многое, чтобы эта акция состоялась", - сказала омбудсмен РИА Новости.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.
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Виктор БутВ миреСШАРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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