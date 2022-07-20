https://ria.ru/20220720/but-1803707827.html

Москалькова выразила надежду на возвращение Бута до конца года

Москалькова выразила надежду на возвращение Бута до конца года - РИА Новости, 20.07.2022

Москалькова выразила надежду на возвращение Бута до конца года

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что возвращение россиянина Виктора Бута, который содержится в тюрьме США, состоится РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:47

2022-07-20T13:47

2022-07-20T13:53

виктор бут

в мире

сша

россия

татьяна москалькова

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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что возвращение россиянина Виктора Бута, который содержится в тюрьме США, состоится в этом году."Хочется надеяться, что возвращение Бута состоится в этом году. Я знаю, что спецслужбы и правоохранительные органы делают многое, чтобы эта акция состоялась", - сказала омбудсмен РИА Новости.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220531/obmen-1791931785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор бут, в мире, сша, россия, татьяна москалькова