https://ria.ru/20220720/buduschee-1803731463.html

Запад не может предложить свою модель будущего, считает Путин

Запад не может предложить свою модель будущего, считает Путин - РИА Новости, 20.07.2022

Запад не может предложить свою модель будущего, считает Путин

Складывается ощущение, что Запад не может предложить свою модель будущего, в то время как сегодня формируется альтернатива существовавшему однополярному миру -... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:55

2022-07-20T14:55

2022-07-20T15:57

владимир путин

в мире

россия

нато

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Складывается ощущение, что Запад не может предложить свою модель будущего, в то время как сегодня формируется альтернатива существовавшему однополярному миру - более справедливый и социально-ориентированный миропорядок, заявил президент РФ Владимир Путин."Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего", - сказал Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Он подчеркнул, что модель тотального доминирования "так называемого золотого миллиарда" несправедлива, и указал на "грандиозные изменения", которые сейчас идут в мире и являются необратимыми."И как на национальном, так и на глобальном уровне идет выработка основ, принципов гармоничного и более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка - альтернативного существующему - или можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, безусловно, становится тормозом для развития цивилизации", - добавил президент.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

россия

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Кирилл Волков

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Путин: "Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего" "Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего", - сказал Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Он подчеркнул, что модель тотального доминирования "так называемого золотого миллиарда" несправедлива, и указал на "грандиозные изменения", которые сейчас идут в мире и являются необратимыми. 2022-07-20T14:55 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, нато