https://ria.ru/20220720/buduschee-1803731463.html
Запад не может предложить свою модель будущего, считает Путин
Запад не может предложить свою модель будущего, считает Путин - РИА Новости, 20.07.2022
Запад не может предложить свою модель будущего, считает Путин
Складывается ощущение, что Запад не может предложить свою модель будущего, в то время как сегодня формируется альтернатива существовавшему однополярному миру -... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:55
2022-07-20T14:55
2022-07-20T15:57
владимир путин
в мире
россия
нато
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Складывается ощущение, что Запад не может предложить свою модель будущего, в то время как сегодня формируется альтернатива существовавшему однополярному миру - более справедливый и социально-ориентированный миропорядок, заявил президент РФ Владимир Путин."Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего", - сказал Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Он подчеркнул, что модель тотального доминирования "так называемого золотого миллиарда" несправедлива, и указал на "грандиозные изменения", которые сейчас идут в мире и являются необратимыми."И как на национальном, так и на глобальном уровне идет выработка основ, принципов гармоничного и более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка - альтернативного существующему - или можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, безусловно, становится тормозом для развития цивилизации", - добавил президент.
https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html
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Путин: "Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего"
"Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего", - сказал Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Он подчеркнул, что модель тотального доминирования "так называемого золотого миллиарда" несправедлива, и указал на "грандиозные изменения", которые сейчас идут в мире и являются необратимыми.
2022-07-20T14:55
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PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, в мире, россия, нато
14:55 20.07.2022 (обновлено: 15:57 20.07.2022)
Запад не может предложить свою модель будущего, считает Путин
Путин: складывается ощущение, что Запад не может предложить свою модель будущего
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Складывается ощущение, что Запад не может предложить свою модель будущего, в то время как сегодня формируется альтернатива существовавшему однополярному миру - более справедливый и социально-ориентированный миропорядок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего", - сказал Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Он подчеркнул, что модель тотального доминирования "так называемого золотого миллиарда" несправедлива, и указал на "грандиозные изменения", которые сейчас идут в мире и являются необратимыми.
"И как на национальном, так и на глобальном уровне идет выработка основ, принципов гармоничного и более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка - альтернативного существующему - или можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, безусловно, становится тормозом для развития цивилизации", - добавил президент.