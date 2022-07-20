https://ria.ru/20220720/brukhunova-1803788675.html
Брухунова показала, какой ее видит Петросян
Брухунова показала, какой ее видит Петросян - РИА Новости, 20.07.2022
Брухунова показала, какой ее видит Петросян
Татьяна Брухунова разместила в социальных сетях фотографию, на которой она в элегантном костюме позирует на набережной. Девушка заявила, что снимок сделал... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:50
2022-07-20T16:50
2022-07-20T19:02
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Татьяна Брухунова разместила в социальных сетях фотографию, на которой она в элегантном костюме позирует на набережной. Девушка заявила, что снимок сделал супруг Евгений Петросян.В комментариях похвалили как фотографа, так и наряд Татьяны.У Татьяны и Евгения в марте 2020 года родился сын Ваган. Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.
https://ria.ru/20220720/pitt-1803640611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко, евгений петросян
16:50 20.07.2022 (обновлено: 19:02 20.07.2022)
Брухунова показала, какой ее видит Петросян
Татьяна Брухунова показала свое фото, которое снял ее супруг Евгений Петросян