https://ria.ru/20220720/brukhunova-1803788675.html

Брухунова показала, какой ее видит Петросян

Брухунова показала, какой ее видит Петросян - РИА Новости, 20.07.2022

Брухунова показала, какой ее видит Петросян

Татьяна Брухунова разместила в социальных сетях фотографию, на которой она в элегантном костюме позирует на набережной. Девушка заявила, что снимок сделал... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:50

2022-07-20T16:50

2022-07-20T19:02

шоубиз

знаменитости

татьяна брухунова

шоу-бизнес

елена степаненко

евгений петросян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803783855_0:231:1498:1074_1920x0_80_0_0_3b87275529611d3f17c799dcb93fb651.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Татьяна Брухунова разместила в социальных сетях фотографию, на которой она в элегантном костюме позирует на набережной. Девушка заявила, что снимок сделал супруг Евгений Петросян.В комментариях похвалили как фотографа, так и наряд Татьяны.У Татьяны и Евгения в марте 2020 года родился сын Ваган. Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.

https://ria.ru/20220720/pitt-1803640611.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко, евгений петросян