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Брухунова показала, какой ее видит Петросян - РИА Новости, 20.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220720/brukhunova-1803788675.html
Брухунова показала, какой ее видит Петросян
Брухунова показала, какой ее видит Петросян - РИА Новости, 20.07.2022
Брухунова показала, какой ее видит Петросян
Татьяна Брухунова разместила в социальных сетях фотографию, на которой она в элегантном костюме позирует на набережной. Девушка заявила, что снимок сделал... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:50
2022-07-20T19:02
шоубиз
знаменитости
татьяна брухунова
шоу-бизнес
елена степаненко
евгений петросян
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Татьяна Брухунова разместила в социальных сетях фотографию, на которой она в элегантном костюме позирует на набережной. Девушка заявила, что снимок сделал супруг Евгений Петросян.В комментариях похвалили как фотографа, так и наряд Татьяны.У Татьяны и Евгения в марте 2020 года родился сын Ваган. Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.
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знаменитости, татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко, евгений петросян
16:50 20.07.2022 (обновлено: 19:02 20.07.2022)
 
Брухунова показала, какой ее видит Петросян

Татьяна Брухунова показала свое фото, которое снял ее супруг Евгений Петросян

Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Татьяна Брухунова разместила в социальных сетях фотографию, на которой она в элегантном костюме позирует на набережной. Девушка заявила, что снимок сделал супруг Евгений Петросян.

"На снимках, сделанных мужем, я всегда стройняшка", – написала Брухунова.

В комментариях похвалили как фотографа, так и наряд Татьяны.

"Браво мужу", "Фотография отражает то, как видят вас любящие глаза мужа", "Приятно, когда муж видит тебя идеальной, и это отражается на фото", "Вы как голливудская звезда ретро-эпохи", – заметили подписчики.

У Татьяны и Евгения в марте 2020 года родился сын Ваган. Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.
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