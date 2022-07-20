https://ria.ru/20220720/biznes-1803613861.html
ПГК продала свой парк универсальных платформ, сообщил источник
ПГК продала свой парк универсальных платформ, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2022
ПГК продала свой парк универсальных платформ, сообщил источник
Железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" продал весь собственный парк универсальных платформ, полностью выйдя из этого сегмента, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:00
2022-07-20T08:00
2022-07-20T08:00
экономика
россия
казахстан
финляндия
первая грузовая компания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781290725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fd71112db3b261f09d030bb4db5cfaf.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" продал весь собственный парк универсальных платформ, полностью выйдя из этого сегмента, сообщил РИА Новости источник на операторском рынке."Подтверждаю сделку", - заявил источник, говоря о продаже парка универсальных платформ ПГК.ПГК в апреле сообщала, что выходит из сегмента универсальных платформ. Решение принято из-за невозможности планирования деятельности в этом сегменте и выполнения обязательств перед клиентами на фоне участившихся случаев изъятия парка под перевозки для государственных нужд. Уточнялось, что менеджменту поручено в течение одного месяца реализовать это решение.ПГК предоставляет полный комплекс услуг, связанных с транспортировкой грузов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная - в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии. Чистая прибыль компании по МСФО в прошлом году снизилась на 25% - до 19,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211202/perevozki-1761872182.html
россия
казахстан
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781290725_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_e59a67fa5fe826932916f9764847b01f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казахстан, финляндия, первая грузовая компания
ПГК продала свой парк универсальных платформ, сообщил источник
Источник: железнодорожный оператор ПГК продал свой парк универсальных платформ
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" продал весь собственный парк универсальных платформ, полностью выйдя из этого сегмента, сообщил РИА Новости источник на операторском рынке.
"Подтверждаю сделку", - заявил источник, говоря о продаже парка универсальных платформ ПГК.
ПГК в апреле сообщала, что выходит из сегмента универсальных платформ. Решение принято из-за невозможности планирования деятельности в этом сегменте и выполнения обязательств перед клиентами на фоне участившихся случаев изъятия парка под перевозки для государственных нужд. Уточнялось, что менеджменту поручено в течение одного месяца реализовать это решение.
ПГК предоставляет полный комплекс услуг, связанных с транспортировкой грузов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России
, а международная - в Казахстане
и совместным предприятием в Финляндии
. Чистая прибыль компании по МСФО в прошлом году снизилась на 25% - до 19,6 миллиарда рублей.