https://ria.ru/20220720/biznes-1803613861.html

ПГК продала свой парк универсальных платформ, сообщил источник

ПГК продала свой парк универсальных платформ, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2022

ПГК продала свой парк универсальных платформ, сообщил источник

Железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" продал весь собственный парк универсальных платформ, полностью выйдя из этого сегмента, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:00

2022-07-20T08:00

2022-07-20T08:00

экономика

россия

казахстан

финляндия

первая грузовая компания

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" продал весь собственный парк универсальных платформ, полностью выйдя из этого сегмента, сообщил РИА Новости источник на операторском рынке."Подтверждаю сделку", - заявил источник, говоря о продаже парка универсальных платформ ПГК.ПГК в апреле сообщала, что выходит из сегмента универсальных платформ. Решение принято из-за невозможности планирования деятельности в этом сегменте и выполнения обязательств перед клиентами на фоне участившихся случаев изъятия парка под перевозки для государственных нужд. Уточнялось, что менеджменту поручено в течение одного месяца реализовать это решение.ПГК предоставляет полный комплекс услуг, связанных с транспортировкой грузов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная - в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии. Чистая прибыль компании по МСФО в прошлом году снизилась на 25% - до 19,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211202/perevozki-1761872182.html

россия

казахстан

финляндия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, казахстан, финляндия, первая грузовая компания