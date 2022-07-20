22:44 20.07.2022 (обновлено: 23:00 20.07.2022)
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила два беспилотника боевиков
Минобороны: ПВО авиабазы Хмеймим сбила два БПЛА боевиков из Идлибской зоны деэскалации
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийский вертолет совершает полет у авиабазы "Хмеймим" в Сирии
Российский вертолет совершает полет у авиабазы "Хмеймим" в Сирии. Архивное фото
АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ (Сирия), 20 июл - РИА Новости. ПВО авиабазы Хмеймим сбила два кустарных беспилотника боевиков из Идлибской зоны деэскалации, сообщил журналистам в среду представитель российской группировки войск в Сирии.
Он отметил, что незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются совершать атаки на авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников кустарного производства.
"20 июля 2022 года около 22:10 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков на удалении двух километров от авиабазы", - сказал представитель группировки.
Он добавил, что "пострадавших или материального ущерба нет, российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме".