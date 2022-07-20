Рейтинг@Mail.ru
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила два беспилотника боевиков - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/bespilotniki-1803909190.html
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила два беспилотника боевиков
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила два беспилотника боевиков - РИА Новости, 20.07.2022
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила два беспилотника боевиков
ПВО авиабазы Хмеймим сбила два кустарных беспилотника боевиков из Идлибской зоны деэскалации, сообщил журналистам в среду представитель российской группировки... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T22:44
2022-07-20T23:00
сирия
в мире
россия
хмеймим
идлиб (мухафаза)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599301748_0:0:3438:1934_1920x0_80_0_0_d77264fef3f9db896a5bdae4cafa1645.jpg
АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ (Сирия), 20 июл - РИА Новости. ПВО авиабазы Хмеймим сбила два кустарных беспилотника боевиков из Идлибской зоны деэскалации, сообщил журналистам в среду представитель российской группировки войск в Сирии.Он отметил, что незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются совершать атаки на авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников кустарного производства.Он добавил, что "пострадавших или материального ущерба нет, российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме".
https://ria.ru/20220717/siriya-1803101733.html
сирия
россия
хмеймим
идлиб (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599301282_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc8b1d2e5643fe551c5bf30f81bb229b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, в мире, россия, хмеймим, идлиб (мухафаза)
22:44 20.07.2022 (обновлено: 23:00 20.07.2022)
 
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила два беспилотника боевиков

Минобороны: ПВО авиабазы Хмеймим сбила два БПЛА боевиков из Идлибской зоны деэскалации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийский вертолет совершает полет у авиабазы "Хмеймим" в Сирии
Российский вертолет совершает полет у авиабазы Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Российский вертолет совершает полет у авиабазы "Хмеймим" в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ (Сирия), 20 июл - РИА Новости. ПВО авиабазы Хмеймим сбила два кустарных беспилотника боевиков из Идлибской зоны деэскалации, сообщил журналистам в среду представитель российской группировки войск в Сирии.
Он отметил, что незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются совершать атаки на авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников кустарного производства.
"20 июля 2022 года около 22:10 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков на удалении двух километров от авиабазы", - сказал представитель группировки.
Он добавил, что "пострадавших или материального ущерба нет, российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме".
Разрушенное здание в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 23:14
Боевики "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
 
СирияВ миреРоссияХмеймимИдлиб (мухафаза)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала