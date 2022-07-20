https://ria.ru/20220720/bespilotniki-1803909190.html

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила два беспилотника боевиков

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила два беспилотника боевиков - РИА Новости, 20.07.2022

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила два беспилотника боевиков

ПВО авиабазы Хмеймим сбила два кустарных беспилотника боевиков из Идлибской зоны деэскалации, сообщил журналистам в среду представитель российской группировки... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T22:44

2022-07-20T22:44

2022-07-20T23:00

сирия

в мире

россия

хмеймим

идлиб (мухафаза)

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АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ (Сирия), 20 июл - РИА Новости. ПВО авиабазы Хмеймим сбила два кустарных беспилотника боевиков из Идлибской зоны деэскалации, сообщил журналистам в среду представитель российской группировки войск в Сирии.Он отметил, что незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются совершать атаки на авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников кустарного производства.Он добавил, что "пострадавших или материального ущерба нет, российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме".

https://ria.ru/20220717/siriya-1803101733.html

сирия

россия

хмеймим

идлиб (мухафаза)

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сирия, в мире, россия, хмеймим, идлиб (мухафаза)