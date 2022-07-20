https://ria.ru/20220720/bank-1803670700.html

Суд признал "Открытие Холдинг" банкротом

Суд признал "Открытие Холдинг" банкротом - РИА Новости, 20.07.2022

Суд признал "Открытие Холдинг" банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", и открыл в ее отношении конкурсное... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:15

2022-07-20T12:15

2022-07-20T12:25

открытие (банк)

экономика

россия

москва

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банкротство

открытие холдинг

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", и открыл в ее отношении конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать... несостоятельным должником, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - огласил решение судья.Суд утвердил конкурсным управляющим на следующую процедуру банкротства Марию Булатову, которая сейчас является временным управляющим АО "Открытие Холдинг". Ее отчет назначен на 23 января.Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении "Открытие Холдинга" в ноябре по собственному заявлению компании.Основные кредиторы "Открытие Холдинга" – банк "Открытие" с требованиями в реестре на 292,5 миллиарда рублей, банк "Траст" (289,3 миллиарда), представители владельцев облигаций "Вега-Инвест" (262,1 миллиарда) и НКО "АО НРД" (56,6 миллиарда), банк ВТБ (13,6 миллиарда). Накануне первое собрание кредиторов "Открытие Холдинга" рекомендовало суду признать должника банкротом и перейти к конкурсному производству.Суды в РФ еще не рассматривали дела о банкротстве должников с таким большим размером неисполненных обязательств.

https://ria.ru/20220720/rubl-1803599667.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

открытие (банк), экономика, россия, москва, банки, банкротство, открытие холдинг