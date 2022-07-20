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Суд признал "Открытие Холдинг" банкротом - РИА Новости, 20.07.2022
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Суд признал "Открытие Холдинг" банкротом
Суд признал "Открытие Холдинг" банкротом - РИА Новости, 20.07.2022
Суд признал "Открытие Холдинг" банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", и открыл в ее отношении конкурсное... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:15
2022-07-20T12:25
открытие (банк)
экономика
россия
москва
банки
банкротство
открытие холдинг
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", и открыл в ее отношении конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать... несостоятельным должником, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - огласил решение судья.Суд утвердил конкурсным управляющим на следующую процедуру банкротства Марию Булатову, которая сейчас является временным управляющим АО "Открытие Холдинг". Ее отчет назначен на 23 января.Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении "Открытие Холдинга" в ноябре по собственному заявлению компании.Основные кредиторы "Открытие Холдинга" – банк "Открытие" с требованиями в реестре на 292,5 миллиарда рублей, банк "Траст" (289,3 миллиарда), представители владельцев облигаций "Вега-Инвест" (262,1 миллиарда) и НКО "АО НРД" (56,6 миллиарда), банк ВТБ (13,6 миллиарда). Накануне первое собрание кредиторов "Открытие Холдинга" рекомендовало суду признать должника банкротом и перейти к конкурсному производству.Суды в РФ еще не рассматривали дела о банкротстве должников с таким большим размером неисполненных обязательств.
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открытие (банк), экономика, россия, москва, банки, банкротство, открытие холдинг
12:15 20.07.2022 (обновлено: 12:25 20.07.2022)
 
Суд признал "Открытие Холдинг" банкротом

Суд признал банкротом "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие"

© Фото : группа банка Открытие в FacebookЛоготип АО "Открытие Холдинг"
Логотип АО Открытие Холдинг - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : группа банка Открытие в Facebook
Логотип АО "Открытие Холдинг" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", и открыл в ее отношении конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать... несостоятельным должником, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - огласил решение судья.
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Суд утвердил конкурсным управляющим на следующую процедуру банкротства Марию Булатову, которая сейчас является временным управляющим АО "Открытие Холдинг". Ее отчет назначен на 23 января.
Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении "Открытие Холдинга" в ноябре по собственному заявлению компании.
Основные кредиторы "Открытие Холдинга" – банк "Открытие" с требованиями в реестре на 292,5 миллиарда рублей, банк "Траст" (289,3 миллиарда), представители владельцев облигаций "Вега-Инвест" (262,1 миллиарда) и НКО "АО НРД" (56,6 миллиарда), банк ВТБ (13,6 миллиарда). Накануне первое собрание кредиторов "Открытие Холдинга" рекомендовало суду признать должника банкротом и перейти к конкурсному производству.
Суды в РФ еще не рассматривали дела о банкротстве должников с таким большим размером неисполненных обязательств.
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Открытие (банк)ЭкономикаРоссияМоскваБанкиБанкротствоОткрытие Холдинг
 
 
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