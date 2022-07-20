12:15 20.07.2022 (обновлено: 12:25 20.07.2022)
Суд признал "Открытие Холдинг" банкротом
Суд признал банкротом "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие"
Логотип АО "Открытие Холдинг" . Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", и открыл в ее отношении конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать... несостоятельным должником, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - огласил решение судья.
Суд утвердил конкурсным управляющим на следующую процедуру банкротства Марию Булатову, которая сейчас является временным управляющим АО "Открытие Холдинг". Ее отчет назначен на 23 января.
Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении "Открытие Холдинга" в ноябре по собственному заявлению компании.
Основные кредиторы "Открытие Холдинга" – банк "Открытие" с требованиями в реестре на 292,5 миллиарда рублей, банк "Траст" (289,3 миллиарда), представители владельцев облигаций "Вега-Инвест" (262,1 миллиарда) и НКО "АО НРД" (56,6 миллиарда), банк ВТБ (13,6 миллиарда). Накануне первое собрание кредиторов "Открытие Холдинга" рекомендовало суду признать должника банкротом и перейти к конкурсному производству.
Суды в РФ еще не рассматривали дела о банкротстве должников с таким большим размером неисполненных обязательств.