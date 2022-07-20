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На Алтае опрокинулся автобус с 33 детьми - РИА Новости, 20.07.2022
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На Алтае опрокинулся автобус с 33 детьми
На Алтае опрокинулся автобус с 33 детьми - РИА Новости, 20.07.2022
На Алтае опрокинулся автобус с 33 детьми
Автобус, в котором находились 33 ребёнка, опрокинулся на алтайской трассе, пострадали 4 ребёнка и водитель. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:36
2022-07-20T13:36
происшествия
алтайский край
авто
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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Автобус, в котором находились 33 ребёнка, опрокинулся на алтайской трассе, пострадали 4 ребёнка и водитель."Сегодня около 16 часов 00 минут на автодороге К-12 "Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница с Республикой Алтай" произошел съезд пассажирского автобуса с дороги с последующим опрокидыванием. По предварительной информации, в автобусе находились 33 несовершеннолетних и два сопровождающих", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Алтайскому краю.Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего."По предварительной информации, травмы получили 4 ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травмы получил водитель транспортного средства. На место дорожно-транспортного происшествия выехал и.о. прокурора Солонешенского района Роман Кучин, следователь СУСК России по Алтайскому краю. Организована процессуальная проверка. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних", - рассказали журналистам в региональной прокуратуре.
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происшествия, алтайский край, авто
13:36 20.07.2022
 
На Алтае опрокинулся автобус с 33 детьми

На Алтае опрокинулся автобус с 33 детьми, пострадали пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Автобус, в котором находились 33 ребёнка, опрокинулся на алтайской трассе, пострадали 4 ребёнка и водитель.
"Сегодня около 16 часов 00 минут на автодороге К-12 "Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница с Республикой Алтай" произошел съезд пассажирского автобуса с дороги с последующим опрокидыванием. По предварительной информации, в автобусе находились 33 несовершеннолетних и два сопровождающих", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.
"По предварительной информации, травмы получили 4 ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травмы получил водитель транспортного средства. На место дорожно-транспортного происшествия выехал и.о. прокурора Солонешенского района Роман Кучин, следователь СУСК России по Алтайскому краю. Организована процессуальная проверка. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних", - рассказали журналистам в региональной прокуратуре.
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