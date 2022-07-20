https://ria.ru/20220720/avtobus-1803702805.html

На Алтае опрокинулся автобус с 33 детьми

На Алтае опрокинулся автобус с 33 детьми - РИА Новости, 20.07.2022

На Алтае опрокинулся автобус с 33 детьми

Автобус, в котором находились 33 ребёнка, опрокинулся на алтайской трассе, пострадали 4 ребёнка и водитель. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:36

2022-07-20T13:36

2022-07-20T13:36

происшествия

алтайский край

авто

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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Автобус, в котором находились 33 ребёнка, опрокинулся на алтайской трассе, пострадали 4 ребёнка и водитель."Сегодня около 16 часов 00 минут на автодороге К-12 "Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница с Республикой Алтай" произошел съезд пассажирского автобуса с дороги с последующим опрокидыванием. По предварительной информации, в автобусе находились 33 несовершеннолетних и два сопровождающих", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Алтайскому краю.Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего."По предварительной информации, травмы получили 4 ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травмы получил водитель транспортного средства. На место дорожно-транспортного происшествия выехал и.о. прокурора Солонешенского района Роман Кучин, следователь СУСК России по Алтайскому краю. Организована процессуальная проверка. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних", - рассказали журналистам в региональной прокуратуре.

https://ria.ru/20220718/dtp-1803124308.html

алтайский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, алтайский край, авто