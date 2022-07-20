На Алтае опрокинулся автобус с 33 детьми
На Алтае опрокинулся автобус с 33 детьми, пострадали пять человек
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Автобус, в котором находились 33 ребёнка, опрокинулся на алтайской трассе, пострадали 4 ребёнка и водитель.
"Сегодня около 16 часов 00 минут на автодороге К-12 "Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница с Республикой Алтай" произошел съезд пассажирского автобуса с дороги с последующим опрокидыванием. По предварительной информации, в автобусе находились 33 несовершеннолетних и два сопровождающих", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.
"По предварительной информации, травмы получили 4 ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травмы получил водитель транспортного средства. На место дорожно-транспортного происшествия выехал и.о. прокурора Солонешенского района Роман Кучин, следователь СУСК России по Алтайскому краю. Организована процессуальная проверка. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних", - рассказали журналистам в региональной прокуратуре.