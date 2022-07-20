https://ria.ru/20220720/aviakompaniya-1803773406.html
Новая турецкая авиакомпания начала перевозить туристов из Европы
Новая турецкая авиакомпания начала перевозить туристов из Европы - РИА Новости, 20.07.2022
Новая турецкая авиакомпания начала перевозить туристов из Европы
Турецкая авиакомпания Mavigok Aviation, базирующаяся в Анталье, начала летать в Европу, сообщает Tourdom. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:03
2022-07-20T17:03
2022-07-20T17:03
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Mavigok Aviation, базирующаяся в Анталье, начала летать в Европу, сообщает Tourdom.Первый рейс перевозчик совершил 19 июля из Будапешта на Анталийское побережье. Планировалось, что авиакомпания в ближайшее время объявит о запуске рейсов в Россию, но пока этого не произошло.Купить билеты на сайте предприятия нельзя, оно осуществляет чартерные перевозки в партнерстве с туроператорами. Самолеты летают на турецкие курорты, а также на Пхукет, в Ла-Роману, Дубай, Хургаду, Шарм-эш-Шейх — всего 12 городов.Перевозка осуществляется двумя самолетами Boeing 737-900 и двумя Boeing 777. Авиакомпания кулуарно объявила, что работает над увеличением флота.
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новая турецкая авиакомпания начала перевозить туристов из Европы
Турецкая авиакомпания Mavigok Aviation начала перевозить туристов из Европы