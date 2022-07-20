https://ria.ru/20220720/aviakompaniya-1803773406.html

Новая турецкая авиакомпания начала перевозить туристов из Европы

Новая турецкая авиакомпания начала перевозить туристов из Европы - РИА Новости, 20.07.2022

Новая турецкая авиакомпания начала перевозить туристов из Европы

Турецкая авиакомпания Mavigok Aviation, базирующаяся в Анталье, начала летать в Европу, сообщает Tourdom. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:03

2022-07-20T17:03

2022-07-20T17:03

туризм

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Mavigok Aviation, базирующаяся в Анталье, начала летать в Европу, сообщает Tourdom.Первый рейс перевозчик совершил 19 июля из Будапешта на Анталийское побережье. Планировалось, что авиакомпания в ближайшее время объявит о запуске рейсов в Россию, но пока этого не произошло.Купить билеты на сайте предприятия нельзя, оно осуществляет чартерные перевозки в партнерстве с туроператорами. Самолеты летают на турецкие курорты, а также на Пхукет, в Ла-Роману, Дубай, Хургаду, Шарм-эш-Шейх — всего 12 городов.Перевозка осуществляется двумя самолетами Boeing 737-900 и двумя Boeing 777. Авиакомпания кулуарно объявила, что работает над увеличением флота.

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

будапешт

россия

пхукет (остров)

турция

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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