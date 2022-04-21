https://ria.ru/20220421/turtsiya-1784767573.html
В Турции появится вторая авиакомпания для туристов из России
В Турции появится вторая авиакомпания для туристов из России - РИА Новости, 21.04.2022
В Турции появится вторая авиакомпания для туристов из России
предназначенная в первую очередь для рейсов в Россию, сообщает AirportHaber. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:17
2022-04-21T18:17
2022-04-21T18:19
туризм
туризм
турция
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анталья (провинция)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Турции появится вторая авиакомпания, предназначенная в первую очередь для рейсов в Россию, сообщает AirportHaber.Перевозчик будет базироваться в Анталье. Компания MGA (Mavigok Aviation) уже получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Организацию работы планируется завершить в кратчайшие сроки. Компания начнет свою деятельность с четырех самолетов типа Boeing-737-900 и Boeing-777.В первую очередь планируются рейсы в Россию, но потом география полетов может быть расширена.Напомним, ранее стало известно, что в Турции создают авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны, она будет называться Southwind ("Южный ветер") и начнет работать в конце мая.
https://ria.ru/20220417/aviakompaniya-1783954946.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:17 21.04.2022 (обновлено: 18:19 21.04.2022)
В Турции появится вторая авиакомпания для туристов из России
В Анталье планируют создать вторую авиакомпанию, которая будет возить россиян на курорты