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В Турции появится вторая авиакомпания для туристов из России - РИА Новости, 21.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220421/turtsiya-1784767573.html
В Турции появится вторая авиакомпания для туристов из России
В Турции появится вторая авиакомпания для туристов из России - РИА Новости, 21.04.2022
В Турции появится вторая авиакомпания для туристов из России
предназначенная в первую очередь для рейсов в Россию, сообщает AirportHaber. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:17
2022-04-21T18:19
туризм
туризм
турция
россия
анталья (провинция)
boeing 777
туристы
новости - туризм
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Турции появится вторая авиакомпания, предназначенная в первую очередь для рейсов в Россию, сообщает AirportHaber.Перевозчик будет базироваться в Анталье. Компания MGA (Mavigok Aviation) уже получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Организацию работы планируется завершить в кратчайшие сроки. Компания начнет свою деятельность с четырех самолетов типа Boeing-737-900 и Boeing-777.В первую очередь планируются рейсы в Россию, но потом география полетов может быть расширена.Напомним, ранее стало известно, что в Турции создают авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны, она будет называться Southwind ("Южный ветер") и начнет работать в конце мая.
https://ria.ru/20220417/aviakompaniya-1783954946.html
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туризм, турция, россия, анталья (провинция), boeing 777, туристы, новости - туризм, авиакомпании, самолеты, куда можно лететь, отдых на море
18:17 21.04.2022 (обновлено: 18:19 21.04.2022)
 
В Турции появится вторая авиакомпания для туристов из России

В Анталье планируют создать вторую авиакомпанию, которая будет возить россиян на курорты

© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Турции появится вторая авиакомпания, предназначенная в первую очередь для рейсов в Россию, сообщает AirportHaber.
Перевозчик будет базироваться в Анталье. Компания MGA (Mavigok Aviation) уже получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Организацию работы планируется завершить в кратчайшие сроки. Компания начнет свою деятельность с четырех самолетов типа Boeing-737-900 и Boeing-777.
В первую очередь планируются рейсы в Россию, но потом география полетов может быть расширена.
Напомним, ранее стало известно, что в Турции создают авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны, она будет называться Southwind ("Южный ветер") и начнет работать в конце мая.
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 12:34Туризм
Турция создает авиакомпанию для перевозки туристов из России
 
ТуризмТуризмТурцияРоссияАнталья (провинция)Boeing 777туристыНовости - ТуризмавиакомпанииСамолетыкуда можно лететьотдых на море
 
 
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