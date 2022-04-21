https://ria.ru/20220421/turtsiya-1784767573.html

В Турции появится вторая авиакомпания для туристов из России

В Турции появится вторая авиакомпания для туристов из России - РИА Новости, 21.04.2022

В Турции появится вторая авиакомпания для туристов из России

предназначенная в первую очередь для рейсов в Россию, сообщает AirportHaber. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:17

2022-04-21T18:17

2022-04-21T18:19

туризм

туризм

турция

россия

анталья (провинция)

boeing 777

туристы

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576795234_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_899cdc875886778892920308100a6f67.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Турции появится вторая авиакомпания, предназначенная в первую очередь для рейсов в Россию, сообщает AirportHaber.Перевозчик будет базироваться в Анталье. Компания MGA (Mavigok Aviation) уже получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Организацию работы планируется завершить в кратчайшие сроки. Компания начнет свою деятельность с четырех самолетов типа Boeing-737-900 и Boeing-777.В первую очередь планируются рейсы в Россию, но потом география полетов может быть расширена.Напомним, ранее стало известно, что в Турции создают авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны, она будет называться Southwind ("Южный ветер") и начнет работать в конце мая.

https://ria.ru/20220417/aviakompaniya-1783954946.html

турция

россия

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, турция, россия, анталья (провинция), boeing 777, туристы, новости - туризм, авиакомпании, самолеты, куда можно лететь, отдых на море