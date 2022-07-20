https://ria.ru/20220720/avdeevka-1803710085.html

В ДНР заявили, что нацбатальоны под Авдеевкой расстреливают срочников

В ДНР заявили, что нацбатальоны под Авдеевкой расстреливают срочников - РИА Новости, 20.07.2022

В ДНР заявили, что нацбатальоны под Авдеевкой расстреливают срочников

Украинские националистические батальоны под Авдеевкой исполняют роль заградительных отрядов, расстреливая пытающихся сдаться или отступить мобилизованных... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:53

2022-07-20T13:53

2022-07-20T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские националистические батальоны под Авдеевкой исполняют роль заградительных отрядов, расстреливая пытающихся сдаться или отступить мобилизованных украинских срочников, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона 9 полка Народной милиции Донецкой Народной республики с позывным "Хохол"."Они здесь, конечно, есть. Но в основном это заградотряды. Заградотряды, которые не дают отходить всушникам. Не дают отходить обычным срочникам или мобилизованным, которых согнали сюда просто ради количества, и которые мрут как мухи, скажем так. Потому что не имеют возможности сдаться. Эти заградотряды стреляют в спину. Или, если отойти обратно - стреляют прямо в упор", - рассказал офицер Народной милиции ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр