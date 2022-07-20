20:14 20.07.2022 (обновлено: 21:47 20.07.2022)
В Пентагоне пожаловались на нежелание американцев служить в армии
AP: Пентагон столкнулся с острой нехваткой военнослужащих и сократил численность армии
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министерство обороны США планирует сократить численность армии из-за беспрецедентной нехватки новобранцев, пишет Associated Press.
Как отмечается в статье, вооруженным силам не будет хватать примерно десять тысяч человек, при этом, по словам генерала Джозефа Мартина, прогнозы на следующий год выглядят еще более мрачными. Численность войск в этом году составит около 466 400 человек вместо ожидаемых 476 000, а в 2023-м и вовсе снизится до 445 тысяч.
Всего за два с половиной месяца до конца финансового года армия достигла только 50 процентов своей цели по набору 60 000 солдат. Как считают американские военачальники, такими темпами недобор достигнет 25 процентов к 1 октября.
Столь сложную ситуацию в войсках Пентагон объясняет тем, что частные компании предлагают намного более выгодные условия труда, поэтому армия просто не выдерживает конкуренции с бизнесом. В этой ситуации единственным оптимальным решением остается сокращение численности вооруженных сил, уточнили в Пентагоне.