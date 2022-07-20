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В Пентагоне пожаловались на нежелание американцев служить в армии - РИА Новости, 20.07.2022
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В Пентагоне пожаловались на нежелание американцев служить в армии
В Пентагоне пожаловались на нежелание американцев служить в армии - РИА Новости, 20.07.2022
В Пентагоне пожаловались на нежелание американцев служить в армии
Министерство обороны США планирует сократить численность армии из-за беспрецедентной нехватки новобранцев, пишет Associated Press. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T20:14
2022-07-20T21:47
в мире
министерство обороны сша
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министерство обороны США планирует сократить численность армии из-за беспрецедентной нехватки новобранцев, пишет Associated Press.Как отмечается в статье, вооруженным силам не будет хватать примерно десять тысяч человек, при этом, по словам генерала Джозефа Мартина, прогнозы на следующий год выглядят еще более мрачными. Численность войск в этом году составит около 466 400 человек вместо ожидаемых 476 000, а в 2023-м и вовсе снизится до 445 тысяч.Всего за два с половиной месяца до конца финансового года армия достигла только 50 процентов своей цели по набору 60 000 солдат. Как считают американские военачальники, такими темпами недобор достигнет 25 процентов к 1 октября.Столь сложную ситуацию в войсках Пентагон объясняет тем, что частные компании предлагают намного более выгодные условия труда, поэтому армия просто не выдерживает конкуренции с бизнесом. В этой ситуации единственным оптимальным решением остается сокращение численности вооруженных сил, уточнили в Пентагоне.
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в мире, министерство обороны сша, сша
20:14 20.07.2022 (обновлено: 21:47 20.07.2022)
 
В Пентагоне пожаловались на нежелание американцев служить в армии

AP: Пентагон столкнулся с острой нехваткой военнослужащих и сократил численность армии

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше
Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министерство обороны США планирует сократить численность армии из-за беспрецедентной нехватки новобранцев, пишет Associated Press.
Как отмечается в статье, вооруженным силам не будет хватать примерно десять тысяч человек, при этом, по словам генерала Джозефа Мартина, прогнозы на следующий год выглядят еще более мрачными. Численность войск в этом году составит около 466 400 человек вместо ожидаемых 476 000, а в 2023-м и вовсе снизится до 445 тысяч.
Всего за два с половиной месяца до конца финансового года армия достигла только 50 процентов своей цели по набору 60 000 солдат. Как считают американские военачальники, такими темпами недобор достигнет 25 процентов к 1 октября.
Столь сложную ситуацию в войсках Пентагон объясняет тем, что частные компании предлагают намного более выгодные условия труда, поэтому армия просто не выдерживает конкуренции с бизнесом. В этой ситуации единственным оптимальным решением остается сокращение численности вооруженных сил, уточнили в Пентагоне.
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