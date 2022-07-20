https://ria.ru/20220720/armiya-1803891765.html

В Пентагоне пожаловались на нежелание американцев служить в армии

В Пентагоне пожаловались на нежелание американцев служить в армии - РИА Новости, 20.07.2022

В Пентагоне пожаловались на нежелание американцев служить в армии

Министерство обороны США планирует сократить численность армии из-за беспрецедентной нехватки новобранцев, пишет Associated Press. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T20:14

2022-07-20T20:14

2022-07-20T21:47

в мире

министерство обороны сша

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министерство обороны США планирует сократить численность армии из-за беспрецедентной нехватки новобранцев, пишет Associated Press.Как отмечается в статье, вооруженным силам не будет хватать примерно десять тысяч человек, при этом, по словам генерала Джозефа Мартина, прогнозы на следующий год выглядят еще более мрачными. Численность войск в этом году составит около 466 400 человек вместо ожидаемых 476 000, а в 2023-м и вовсе снизится до 445 тысяч.Всего за два с половиной месяца до конца финансового года армия достигла только 50 процентов своей цели по набору 60 000 солдат. Как считают американские военачальники, такими темпами недобор достигнет 25 процентов к 1 октября.Столь сложную ситуацию в войсках Пентагон объясняет тем, что частные компании предлагают намного более выгодные условия труда, поэтому армия просто не выдерживает конкуренции с бизнесом. В этой ситуации единственным оптимальным решением остается сокращение численности вооруженных сил, уточнили в Пентагоне.

https://ria.ru/20220720/reshenie-1803792316.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, министерство обороны сша, сша