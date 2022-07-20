https://ria.ru/20220720/apl-1803603901.html
Источник: самую большую в мире АПЛ "Дмитрий Донской" вывели из состава ВМФ
Источник: самую большую в мире АПЛ "Дмитрий Донской" вывели из состава ВМФ - РИА Новости, 20.07.2022
Источник: самую большую в мире АПЛ "Дмитрий Донской" вывели из состава ВМФ
Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) "Дмитрий Донской" (проект 941 УМ "Акула", по классификации НАТО SSBN Typhoon) выведена из... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T03:05
2022-07-20T03:05
2022-07-20T05:13
безопасность
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) "Дмитрий Донской" (проект 941 УМ "Акула", по классификации НАТО SSBN Typhoon) выведена из боевого состава ВМФ России и будет утилизирована, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.АПЛ "Дмитрий Донской" вошла в боевой состав флота в 1980 году и являлась головной лодкой проекта 941. Всего тогда было построено шесть субмарин данного проекта. В 2002 году субмарина была модернизирована и перевооружена на "Булаву" для испытаний этой ракеты перед принятием на вооружение. По сегодняшний день является самой большой по водоизмещению подлодкой в мире – 48 тысяч тонн."Подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что имя Дмитрий Донской уже присвоено другой стратегической атомной подводной лодке класса "Борей-А" (проект 955А), которая заложена в прошлом году на "Севмаше".
https://ria.ru/20220717/reaktory-1803025646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
03:05 20.07.2022 (обновлено: 05:13 20.07.2022)
Источник: самую большую в мире АПЛ "Дмитрий Донской" вывели из состава ВМФ
Самую большую в мире АПЛ "Дмитрий Донской" вывели из боевого состава ВМФ России
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) "Дмитрий Донской" (проект 941 УМ "Акула", по классификации НАТО SSBN Typhoon) выведена из боевого состава ВМФ России и будет утилизирована, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.
АПЛ "Дмитрий Донской" вошла в боевой состав флота в 1980 году и являлась головной лодкой проекта 941. Всего тогда было построено шесть субмарин данного проекта. В 2002 году субмарина была модернизирована и перевооружена на "Булаву" для испытаний этой ракеты перед принятием на вооружение. По сегодняшний день является самой большой по водоизмещению подлодкой в мире – 48 тысяч тонн.
"Подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что имя Дмитрий Донской уже присвоено другой стратегической атомной подводной лодке класса "Борей-А" (проект 955А), которая заложена в прошлом году на "Севмаше".