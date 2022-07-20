Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке закрыли пляж из-за замеченных рядом акул - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220720/akuly-1803633630.html
В Нью-Йорке закрыли пляж из-за замеченных рядом акул
В Нью-Йорке закрыли пляж из-за замеченных рядом акул - РИА Новости, 20.07.2022
В Нью-Йорке закрыли пляж из-за замеченных рядом акул
Пляж Рокуэй-бич в Нью-Йорке закрыли для купания после того, как рядом были замечены акулы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы департамента парков Дэн... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:29
2022-07-20T10:29
туризм
нью-йорк (город)
акулы
новости - туризм
туризм
туристы
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/87/1560738710_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9e2cfd3cf551dadd6124db86f9d6a6c6.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 20 июл — РИА Новости. Пляж Рокуэй-бич в Нью-Йорке закрыли для купания после того, как рядом были замечены акулы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы департамента парков Дэн Кастанис."Полицейская авиация в настоящее время ведет воздушное наблюдение, и мы снова откроем его, когда это будет безопасно", — сказал Кастанис, отметив, что это уже не первый случай закрытия городских пляжей из-за рыб-хищников.За прошедшие пару недель акулы атаковали по меньшей мере пять человек у побережья Лонг-Айленда. Раны у пострадавших не представляли угрозы их жизни. Как сообщают СМИ, причина активности хищников у пляжей Нью-Йорка — жаркая погода.
https://ria.ru/20220712/akula-1802042961.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/87/1560738710_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_9588aa4a033211c99eef551c3c2418fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), акулы, новости - туризм, туризм, туристы, сша
10:29 20.07.2022
 
В Нью-Йорке закрыли пляж из-за замеченных рядом акул

Пляж Рокуэй в Нью-Йорке закрыли из-за замеченных рядом акул

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАкула
Акула - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 20 июл — РИА Новости. Пляж Рокуэй-бич в Нью-Йорке закрыли для купания после того, как рядом были замечены акулы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы департамента парков Дэн Кастанис.
"Полицейская авиация в настоящее время ведет воздушное наблюдение, и мы снова откроем его, когда это будет безопасно", — сказал Кастанис, отметив, что это уже не первый случай закрытия городских пляжей из-за рыб-хищников.
За прошедшие пару недель акулы атаковали по меньшей мере пять человек у побережья Лонг-Айленда. Раны у пострадавших не представляли угрозы их жизни.
Как сообщают СМИ, причина активности хищников у пляжей Нью-Йорка — жаркая погода.
Лимонная акула - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 18:45Туризм
Эксперты назвали причины нападения акулы на туристов в Хургаде
 
ТуризмНью-Йорк (город)АкулыНовости - ТуризмТуризмтуристыСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала