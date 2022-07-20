https://ria.ru/20220720/akuly-1803633630.html

В Нью-Йорке закрыли пляж из-за замеченных рядом акул

В Нью-Йорке закрыли пляж из-за замеченных рядом акул - РИА Новости, 20.07.2022

В Нью-Йорке закрыли пляж из-за замеченных рядом акул

Пляж Рокуэй-бич в Нью-Йорке закрыли для купания после того, как рядом были замечены акулы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы департамента парков Дэн... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:29

2022-07-20T10:29

2022-07-20T10:29

туризм

нью-йорк (город)

акулы

новости - туризм

туризм

туристы

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/87/1560738710_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9e2cfd3cf551dadd6124db86f9d6a6c6.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 20 июл — РИА Новости. Пляж Рокуэй-бич в Нью-Йорке закрыли для купания после того, как рядом были замечены акулы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы департамента парков Дэн Кастанис."Полицейская авиация в настоящее время ведет воздушное наблюдение, и мы снова откроем его, когда это будет безопасно", — сказал Кастанис, отметив, что это уже не первый случай закрытия городских пляжей из-за рыб-хищников.За прошедшие пару недель акулы атаковали по меньшей мере пять человек у побережья Лонг-Айленда. Раны у пострадавших не представляли угрозы их жизни. Как сообщают СМИ, причина активности хищников у пляжей Нью-Йорка — жаркая погода.

https://ria.ru/20220712/akula-1802042961.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

нью-йорк (город), акулы, новости - туризм, туризм, туристы, сша