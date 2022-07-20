https://ria.ru/20220720/akuly-1803633630.html
В Нью-Йорке закрыли пляж из-за замеченных рядом акул
В Нью-Йорке закрыли пляж из-за замеченных рядом акул - РИА Новости, 20.07.2022
В Нью-Йорке закрыли пляж из-за замеченных рядом акул
Пляж Рокуэй-бич в Нью-Йорке закрыли для купания после того, как рядом были замечены акулы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы департамента парков Дэн... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:29
2022-07-20T10:29
2022-07-20T10:29
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НЬЮ-ЙОРК, 20 июл — РИА Новости. Пляж Рокуэй-бич в Нью-Йорке закрыли для купания после того, как рядом были замечены акулы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы департамента парков Дэн Кастанис."Полицейская авиация в настоящее время ведет воздушное наблюдение, и мы снова откроем его, когда это будет безопасно", — сказал Кастанис, отметив, что это уже не первый случай закрытия городских пляжей из-за рыб-хищников.За прошедшие пару недель акулы атаковали по меньшей мере пять человек у побережья Лонг-Айленда. Раны у пострадавших не представляли угрозы их жизни. Как сообщают СМИ, причина активности хищников у пляжей Нью-Йорка — жаркая погода.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), акулы, новости - туризм, туризм, туристы, сша
В Нью-Йорке закрыли пляж из-за замеченных рядом акул
Пляж Рокуэй в Нью-Йорке закрыли из-за замеченных рядом акул
НЬЮ-ЙОРК, 20 июл — РИА Новости. Пляж Рокуэй-бич в Нью-Йорке закрыли для купания после того, как рядом были замечены акулы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы департамента парков Дэн Кастанис.
"Полицейская авиация в настоящее время ведет воздушное наблюдение, и мы снова откроем его, когда это будет безопасно", — сказал Кастанис, отметив, что это уже не первый случай закрытия городских пляжей из-за рыб-хищников.
За прошедшие пару недель акулы атаковали по меньшей мере пять человек у побережья Лонг-Айленда. Раны у пострадавших не представляли угрозы их жизни.
Как сообщают СМИ, причина активности хищников у пляжей Нью-Йорка — жаркая погода.