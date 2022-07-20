https://ria.ru/20220720/aktsii-1803699448.html
Центробанк предложил временно ограничить покупку иностранных бумаг
Центробанк предложил временно ограничить покупку иностранных бумаг - РИА Новости, 20.07.2022
Центробанк предложил временно ограничить покупку иностранных бумаг
Покупка иностранных ценных бумаг может стать временно недоступной для неквалифицированных инвесторов в России — ЦБ предложил включить такие сделки в перечень... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:28
2022-07-20T13:28
2022-07-20T14:38
экономика
михаил мамута
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784548918_0:69:3520:2048_1920x0_80_0_0_b9ce19c26e56d2084a41b87068f898ed.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Покупка иностранных ценных бумаг может стать временно недоступной для неквалифицированных инвесторов в России — ЦБ предложил включить такие сделки в перечень доступных только для квалифицированных инвесторов.Как рассказал журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута, во время действия этой меры специалисты будут следить за развитием ситуации.Банк России во вторник представил свой план по улучшению мер безопасности для розничных инвесторов. Его вынесут на обсуждение с законодателями, рыночными игроками и кабинетом министров. Затем часть предложений реализуют через полномочия ЦБ, другую часть — посредством законопроектов.Предложение ограничить неквалифицированным инвесторам доступ к сделкам с иностранными ценными бумагами ЦБ объяснил инфраструктурными и санкционными рисками, поскольку они могут привести к увеличению объема блокировок активов.При этом новые правила не коснутся ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также активов эмитентов, ведущих деятельность в России.Кроме того, Банк России предложил пересмотреть максимальный размер плеча, доступный неквалифицированным инвесторам, а также ввести обязательное предупреждение о рисках при осуществлении операций с заемными средствами.Тестирование для допуска к сделкам со сложными финансовыми инструментами должно стать сложнее: ЦБ планирует увеличить число вопросов в тесте и ввести временны́е промежутки между попытками пересдачи. При этом проходить тестирование еще раз после смены брокера не придется: регулятор предложил создать единые реестры, куда будут внесены квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.Пройти тестирование, необходимое для допуска к операциям со сложными финансовыми инструментами, тоже будет труднее: ЦБ предложил увеличить число вопросов в тесте и ввести временны́е интервалы между попытками пересдачи. С другой стороны, проходить тестирование повторно после смены брокера не придется: регулятор предложил создать единые реестры, куда будут внесены квалифицированные инвесторы и неквалифицированные инвесторы.
https://ria.ru/20220714/aktsii-1802316505.html
https://ria.ru/20220712/ekonomika-1801856610.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784548918_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35a57a6910e99917234e46b3f7bae0b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мамута, россия, центральный банк рф (цб рф)
13:28 20.07.2022 (обновлено: 14:38 20.07.2022)
Центробанк предложил временно ограничить покупку иностранных бумаг
ЦБ хочет временно закрыть доступ к иностранным бумагам для неквалифицированных инвесторов
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Покупка иностранных ценных бумаг может стать временно недоступной для неквалифицированных инвесторов в России — ЦБ предложил
включить такие сделки в перечень доступных только для квалифицированных инвесторов.
Как рассказал журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута
, во время действия этой меры специалисты будут следить за развитием ситуации.
Банк России во вторник представил свой план по улучшению мер безопасности для розничных инвесторов. Его вынесут на обсуждение с законодателями, рыночными игроками и кабинетом министров. Затем часть предложений реализуют через полномочия ЦБ
, другую часть — посредством законопроектов.
Предложение ограничить неквалифицированным инвесторам доступ к сделкам с иностранными ценными бумагами ЦБ объяснил инфраструктурными и санкционными рисками, поскольку они могут привести к увеличению объема блокировок активов.
При этом новые правила не коснутся ценных бумаг Минфина России
и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также активов эмитентов, ведущих деятельность в России.
Кроме того, Банк России предложил пересмотреть максимальный размер плеча, доступный неквалифицированным инвесторам, а также ввести обязательное предупреждение о рисках при осуществлении операций с заемными средствами.
Тестирование для допуска к сделкам со сложными финансовыми инструментами должно стать сложнее: ЦБ планирует увеличить число вопросов в тесте и ввести временны́е промежутки между попытками пересдачи. При этом проходить тестирование еще раз после смены брокера не придется: регулятор предложил создать единые реестры, куда будут внесены квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.
Пройти тестирование, необходимое для допуска к операциям со сложными финансовыми инструментами, тоже будет труднее: ЦБ предложил увеличить число вопросов в тесте и ввести временны́е интервалы между попытками пересдачи. С другой стороны, проходить тестирование повторно после смены брокера не придется: регулятор предложил создать единые реестры, куда будут внесены квалифицированные инвесторы и неквалифицированные инвесторы.