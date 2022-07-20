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В Херсоне задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/agent-1803729317.html
В Херсоне задержали агента украинских спецслужб
В Херсоне задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 20.07.2022
В Херсоне задержали агента украинских спецслужб
Российские силовики задержали агента украинских спецслужб, который за деньги сообщал координаты блокпостов Вооруженных сил РФ в Херсоне, следует из видео... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:49
2022-07-20T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
вооруженные силы рф
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ХЕРСОН, 20 июл – РИА Новости. Российские силовики задержали агента украинских спецслужб, который за деньги сообщал координаты блокпостов Вооруженных сил РФ в Херсоне, следует из видео допроса задержанного, которое есть в распоряжении РИА Новости.Как пояснили агентству российские силовики, Владислав Руденко 2002 года рождения был завербован украинскими спецслужбами в конце февраля в Херсоне и собирал данные о блокпостах войск РФ за вознаграждение, а 4 июля во время комендантского часа его задержали и доставили в отдел полиции, при осмотре в его телефоне была обнаружена компрометирующая переписка. После этого, сказали силовики, Руденко начал давать признательные показания."В начале апреля я написал о местонахождении пяти блокпостов, которые я узнал, и он (сотрудник спецслужб Украины, знакомый Руденко – ред.) заплатил мне за это 2 тысячи гривен (около 3,8 тысячи рублей – ред.), это за такую информацию достаточно мало. Потратил деньги за дня два-три, прогулял просто. Потом еще один блокпост увидел, он мне заплатил 400 гривен (около 750 рублей – ред.)", - сказал Руденко во время допроса, добавив, что раскаивается в своих действиях, из-за которых могли погибнуть российские военные.Он также рассказал, что ему перечисляли деньги и на покупку пистолета для самообороны – 10 тысяч гривен (около 19 тысяч рублей) и предлагали "в случае опасности уехать в Польшу через Крым", однако, утверждает, что оружие покупать не стал, а деньги прогулял.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
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в мире, херсон, россия, вооруженные силы рф
14:49 20.07.2022
 
В Херсоне задержали агента украинских спецслужб

В Херсоне задержали агента украинских спецслужб, передававшего координаты блокпостов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости
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Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
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ХЕРСОН, 20 июл – РИА Новости. Российские силовики задержали агента украинских спецслужб, который за деньги сообщал координаты блокпостов Вооруженных сил РФ в Херсоне, следует из видео допроса задержанного, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Как пояснили агентству российские силовики, Владислав Руденко 2002 года рождения был завербован украинскими спецслужбами в конце февраля в Херсоне и собирал данные о блокпостах войск РФ за вознаграждение, а 4 июля во время комендантского часа его задержали и доставили в отдел полиции, при осмотре в его телефоне была обнаружена компрометирующая переписка. После этого, сказали силовики, Руденко начал давать признательные показания.
"В начале апреля я написал о местонахождении пяти блокпостов, которые я узнал, и он (сотрудник спецслужб Украины, знакомый Руденко – ред.) заплатил мне за это 2 тысячи гривен (около 3,8 тысячи рублей – ред.), это за такую информацию достаточно мало. Потратил деньги за дня два-три, прогулял просто. Потом еще один блокпост увидел, он мне заплатил 400 гривен (около 750 рублей – ред.)", - сказал Руденко во время допроса, добавив, что раскаивается в своих действиях, из-за которых могли погибнуть российские военные.
Он также рассказал, что ему перечисляли деньги и на покупку пистолета для самообороны – 10 тысяч гривен (около 19 тысяч рублей) и предлагали "в случае опасности уехать в Польшу через Крым", однако, утверждает, что оружие покупать не стал, а деньги прогулял.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
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