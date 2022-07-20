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Лавров анонсировал турне по странам Африки - РИА Новости, 20.07.2022
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Лавров анонсировал турне по странам Африки
Лавров анонсировал турне по странам Африки - РИА Новости, 20.07.2022
Лавров анонсировал турне по странам Африки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что планирует посетить в этом году Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:24
2022-07-20T12:37
в мире
египет
африка
эфиопия
уганда
республика конго
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что планирует посетить в этом году Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго."У нас визиты взаимные ежегодные - где-то раз в год, раз в два года министры иностранных дел посещают африканские страны. Мы стараемся сделать это так, чтобы охватывать как можно больше стран за период двух-трех лет. В этом году будет Египет, будет Эфиопия, будет Уганда и будет Республика Конго. Во всех этих странах у нас есть хорошие традиции, хорошие заделы экономические. Египет - первый наш экономический партнер в Африке, под пять миллиардов долларов", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
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африка
эфиопия
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в мире, египет, африка, эфиопия, уганда, республика конго, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:24 20.07.2022 (обновлено: 12:37 20.07.2022)
 
Лавров анонсировал турне по странам Африки

Лавров заявил, что собирается посетить Египет, Конго, Уганду и Эфиопию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что планирует посетить в этом году Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.
"У нас визиты взаимные ежегодные - где-то раз в год, раз в два года министры иностранных дел посещают африканские страны. Мы стараемся сделать это так, чтобы охватывать как можно больше стран за период двух-трех лет. В этом году будет Египет, будет Эфиопия, будет Уганда и будет Республика Конго. Во всех этих странах у нас есть хорошие традиции, хорошие заделы экономические. Египет - первый наш экономический партнер в Африке, под пять миллиардов долларов", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
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В миреЕгипетАфрикаЭфиопияУгандаРеспублика КонгоРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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