https://ria.ru/20220720/afrika-1803673587.html

Лавров анонсировал турне по странам Африки

Лавров анонсировал турне по странам Африки - РИА Новости, 20.07.2022

Лавров анонсировал турне по странам Африки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что планирует посетить в этом году Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:24

2022-07-20T12:24

2022-07-20T12:37

в мире

египет

африка

эфиопия

уганда

республика конго

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что планирует посетить в этом году Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго."У нас визиты взаимные ежегодные - где-то раз в год, раз в два года министры иностранных дел посещают африканские страны. Мы стараемся сделать это так, чтобы охватывать как можно больше стран за период двух-трех лет. В этом году будет Египет, будет Эфиопия, будет Уганда и будет Республика Конго. Во всех этих странах у нас есть хорошие традиции, хорошие заделы экономические. Египет - первый наш экономический партнер в Африке, под пять миллиардов долларов", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

https://ria.ru/20220714/sanktsii-1801942189.html

египет

африка

эфиопия

уганда

республика конго

россия

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Кирилл Волков

в мире, египет, африка, эфиопия, уганда, республика конго, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)