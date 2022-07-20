https://ria.ru/20220720/afrika-1803673587.html
Лавров анонсировал турне по странам Африки
Лавров анонсировал турне по странам Африки - РИА Новости, 20.07.2022
Лавров анонсировал турне по странам Африки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что планирует посетить в этом году Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:24
2022-07-20T12:24
2022-07-20T12:37
в мире
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африка
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россия
сергей лавров
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что планирует посетить в этом году Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго."У нас визиты взаимные ежегодные - где-то раз в год, раз в два года министры иностранных дел посещают африканские страны. Мы стараемся сделать это так, чтобы охватывать как можно больше стран за период двух-трех лет. В этом году будет Египет, будет Эфиопия, будет Уганда и будет Республика Конго. Во всех этих странах у нас есть хорошие традиции, хорошие заделы экономические. Египет - первый наш экономический партнер в Африке, под пять миллиардов долларов", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
https://ria.ru/20220714/sanktsii-1801942189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, африка, эфиопия, уганда, республика конго, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:24 20.07.2022 (обновлено: 12:37 20.07.2022)
Лавров анонсировал турне по странам Африки
Лавров заявил, что собирается посетить Египет, Конго, Уганду и Эфиопию