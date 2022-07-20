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В Минобороны осудили атаку украинских БПЛА на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/aes-1803903665.html
В Минобороны осудили атаку украинских БПЛА на Запорожскую АЭС
В Минобороны осудили атаку украинских БПЛА на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 20.07.2022
В Минобороны осудили атаку украинских БПЛА на Запорожскую АЭС
Атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС лишь по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T21:38
2022-07-20T22:30
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС лишь по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, 18 июля ВСУ совершили атаку при помощи двух дронов-камикадзе, один беспилотник уничтожили на подлете к объекту.Как добавил Мизинцев, Москва снова призывает ООН, МАГАТЭ и другие международные организации "оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно-опасных объектах Украины".
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магатэ, оон, россия, киев, в мире, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина
21:38 20.07.2022 (обновлено: 22:30 20.07.2022)
 
В Минобороны осудили атаку украинских БПЛА на Запорожскую АЭС

Минобороны: атака ВСУ на Запорожскую АЭС по счастливой случайности не привела к катастрофе

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС лишь по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Не прекращаются провокации киевского режима в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности", — констатировал он на брифинге.

По его словам, 18 июля ВСУ совершили атаку при помощи двух дронов-камикадзе, один беспилотник уничтожили на подлете к объекту.
Как добавил Мизинцев, Москва снова призывает ООН, МАГАТЭ и другие международные организации "оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно-опасных объектах Украины".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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