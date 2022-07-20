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В Минобороны осудили атаку украинских БПЛА на Запорожскую АЭС

В Минобороны осудили атаку украинских БПЛА на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 20.07.2022

В Минобороны осудили атаку украинских БПЛА на Запорожскую АЭС

Атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС лишь по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T21:38

2022-07-20T21:38

2022-07-20T22:30

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС лишь по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, 18 июля ВСУ совершили атаку при помощи двух дронов-камикадзе, один беспилотник уничтожили на подлете к объекту.Как добавил Мизинцев, Москва снова призывает ООН, МАГАТЭ и другие международные организации "оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно-опасных объектах Украины".

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