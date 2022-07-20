https://ria.ru/20220720/aes-1803770115.html
Украинские беспилотники продолжают обстрел Запорожской АЭС
Украинские беспилотники продолжают обстрел Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские беспилотники продолжают обстрел Запорожской АЭС
Киев продолжает атаковать Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:46
2022-07-20T15:46
2022-07-20T15:54
в мире
запорожская область
энергодар
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 июл - РИА Новости. Киев продолжает атаковать Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города.Атака, согласно сообщению, ведется с помощью ударных беспилотников.
https://ria.ru/20220705/aes-1800303774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, запорожская область, энергодар
15:46 20.07.2022 (обновлено: 15:54 20.07.2022)
Украинские беспилотники продолжают обстрел Запорожской АЭС
Администрация Энергодара: украинские беспилотники продолжают обстрел Запорожской АЭС