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Украинские беспилотники продолжают обстрел Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.07.2022
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Украинские беспилотники продолжают обстрел Запорожской АЭС
Украинские беспилотники продолжают обстрел Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские беспилотники продолжают обстрел Запорожской АЭС
Киев продолжает атаковать Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:46
2022-07-20T15:54
в мире
запорожская область
энергодар
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 июл - РИА Новости. Киев продолжает атаковать Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города.Атака, согласно сообщению, ведется с помощью ударных беспилотников.
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запорожская область
энергодар
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в мире, запорожская область, энергодар
15:46 20.07.2022 (обновлено: 15:54 20.07.2022)
 
Украинские беспилотники продолжают обстрел Запорожской АЭС

Администрация Энергодара: украинские беспилотники продолжают обстрел Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 июл - РИА Новости. Киев продолжает атаковать Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города.
Атака, согласно сообщению, ведется с помощью ударных беспилотников.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 11:08Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти объяснили, почему поставляют Киеву энергию с АЭС
 
В миреЗапорожская областьЭнергодар
 
 
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