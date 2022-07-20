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В Японии заявили, что США устроили ад в Восточной Европе

В Японии заявили, что США устроили ад в Восточной Европе - РИА Новости, 20.07.2022

В Японии заявили, что США устроили ад в Восточной Европе

США превратили Украину в западный оплот на российской границе и не оставили президенту Владимиру Путину иного выбора, как начать спецоперацию. К такому мнению в РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T01:36

2022-07-20T01:36

2022-07-20T04:22

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. США превратили Украину в западный оплот на российской границе и не оставили президенту Владимиру Путину иного выбора, как начать спецоперацию. К такому мнению в статье для японского издания JB Press пришел политолог Ивао Осаки.Официальный Вашингтон, отмечает эксперт, был одержим идеей вступления Украины в НАТО. США предоставляли стране самое современное оружие. Кроме того, Владимир Зеленский еще до начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации нарушил Минские соглашения, основная цель которых – урегулирование ситуации на востоке Украины."Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию", - пишет Осаки. При этом "именно американские власти продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру".США, резюмирует эксперт, устроили ад в Восточной Европе.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, сша, россия, нато