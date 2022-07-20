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В Японии заявили, что США устроили ад в Восточной Европе - РИА Новости, 20.07.2022
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В Японии заявили, что США устроили ад в Восточной Европе
В Японии заявили, что США устроили ад в Восточной Европе - РИА Новости, 20.07.2022
В Японии заявили, что США устроили ад в Восточной Европе
США превратили Украину в западный оплот на российской границе и не оставили президенту Владимиру Путину иного выбора, как начать спецоперацию. К такому мнению в РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T01:36
2022-07-20T04:22
в мире
украина
сша
россия
нато
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. США превратили Украину в западный оплот на российской границе и не оставили президенту Владимиру Путину иного выбора, как начать спецоперацию. К такому мнению в статье для японского издания JB Press пришел политолог Ивао Осаки.Официальный Вашингтон, отмечает эксперт, был одержим идеей вступления Украины в НАТО. США предоставляли стране самое современное оружие. Кроме того, Владимир Зеленский еще до начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации нарушил Минские соглашения, основная цель которых – урегулирование ситуации на востоке Украины."Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию", - пишет Осаки. При этом "именно американские власти продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру".США, резюмирует эксперт, устроили ад в Восточной Европе.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, россия, нато
01:36 20.07.2022 (обновлено: 04:22 20.07.2022)
 
В Японии заявили, что США устроили ад в Восточной Европе

Японский политолог Ивао Осаки возложил на США вину за ад в Восточной Европе

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. США превратили Украину в западный оплот на российской границе и не оставили президенту Владимиру Путину иного выбора, как начать спецоперацию. К такому мнению в статье для японского издания JB Press пришел политолог Ивао Осаки.
Официальный Вашингтон, отмечает эксперт, был одержим идеей вступления Украины в НАТО. США предоставляли стране самое современное оружие. Кроме того, Владимир Зеленский еще до начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации нарушил Минские соглашения, основная цель которых – урегулирование ситуации на востоке Украины.
"Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию", - пишет Осаки. При этом "именно американские власти продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру".
США, резюмирует эксперт, устроили ад в Восточной Европе.
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Вчера, 18:45
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Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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