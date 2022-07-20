01:36 20.07.2022 (обновлено: 04:22 20.07.2022)
В Японии заявили, что США устроили ад в Восточной Европе
Японский политолог Ивао Осаки возложил на США вину за ад в Восточной Европе
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. США превратили Украину в западный оплот на российской границе и не оставили президенту Владимиру Путину иного выбора, как начать спецоперацию. К такому мнению в статье для японского издания JB Press пришел политолог Ивао Осаки.
Официальный Вашингтон, отмечает эксперт, был одержим идеей вступления Украины в НАТО. США предоставляли стране самое современное оружие. Кроме того, Владимир Зеленский еще до начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации нарушил Минские соглашения, основная цель которых – урегулирование ситуации на востоке Украины.
"Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию", - пишет Осаки. При этом "именно американские власти продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру".
США, резюмирует эксперт, устроили ад в Восточной Европе.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>