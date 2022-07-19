https://ria.ru/20220719/zhara-1803508668.html

Синоптики рассказали, сколько в Европе продержится аномальная жара

Синоптики рассказали, сколько в Европе продержится аномальная жара - РИА Новости, 19.07.2022

Синоптики рассказали, сколько в Европе продержится аномальная жара

Аномально высокая температура воздуха в ряде европейских стран сохранится до середины следующей недели, сообщил во вторник представитель Всемирной... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:58

2022-07-19T16:58

2022-07-19T17:46

в мире

франция

великобритания

швейцария

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/99/1556019916_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_bdf92813f18b32fd6aac9405dc735a9e.jpg

ЖЕНЕВА, 19 июл - РИА Новости. Аномально высокая температура воздуха в ряде европейских стран сохранится до середины следующей недели, сообщил во вторник представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански."Мы ожидаем, что пик будет достигнут сегодня по всей Франции, Великобритании, возможно, даже в Швейцарии… Вопрос, который все задают, заглядывая вперед: когда это закончится. К сожалению, с учетом всех погодных моделей, представленных на национальном и региональном уровнях, вероятно, не раньше середины следующей недели", - сказал Стефански на брифинге в Женеве.В свою очередь генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что ожидает роста смертности среди людей, у которых есть заболевания, а также пожилых, на фоне жаркой погоды.Во вторник стало известно, что температура в Великобритании превысила 40 градусов, достигнув, по предварительным данным, рекордных значений. Аномально жаркая погода установилась также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/sanktsii-1803488009.html

франция

великобритания

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, великобритания, швейцария, новости - туризм