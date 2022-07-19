16:58 19.07.2022 (обновлено: 17:46 19.07.2022)
Синоптики рассказали, сколько в Европе продержится аномальная жара
ВМО: аномальная жара в Европе продержится до середины следующей недели
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
ЖЕНЕВА, 19 июл - РИА Новости. Аномально высокая температура воздуха в ряде европейских стран сохранится до середины следующей недели, сообщил во вторник представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански.
"Мы ожидаем, что пик будет достигнут сегодня по всей Франции, Великобритании, возможно, даже в Швейцарии… Вопрос, который все задают, заглядывая вперед: когда это закончится. К сожалению, с учетом всех погодных моделей, представленных на национальном и региональном уровнях, вероятно, не раньше середины следующей недели", - сказал Стефански на брифинге в Женеве.
В свою очередь генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что ожидает роста смертности среди людей, у которых есть заболевания, а также пожилых, на фоне жаркой погоды.
Во вторник стало известно, что температура в Великобритании превысила 40 градусов, достигнув, по предварительным данным, рекордных значений. Аномально жаркая погода установилась также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии.