https://ria.ru/20220719/zerno-1803383141.html

В МИД призвали не политизировать вопрос экспорта зерна

В МИД призвали не политизировать вопрос экспорта зерна - РИА Новости, 19.07.2022

В МИД призвали не политизировать вопрос экспорта зерна

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в преддверии очередной встречи по обсуждению вопроса экспорта зерна с Украины через Черное море, призвал не политизировать этот... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:19

2022-07-19T10:19

2022-07-19T10:19

антониу гутерреш

владимир путин

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ООН, 19 июл – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в преддверии очередной встречи по обсуждению вопроса экспорта зерна с Украины через Черное море, призвал не политизировать этот вопрос.В Стамбуле на прошлой неделе прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что следующая встреча может пройти на этой неделе.Отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда примерно ожидать очередной по "зерновому вопросу" в Турции, Вершинин сказал: "анонс встречи еще не является встречей как таковой, и таких анонсов звучало раньше уже много"."Мы серьезные люди и мы встречаемся тогда, когда есть предмет для разговора, и когда есть готовность сторон услышать друг друга. Россия очень конструктивно к этому подходит", - подчеркнул замглавы МИД РФ в разговоре с журналистами.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220719/zerno-1803381055.html

https://ria.ru/20220719/prodovolstvie-1803382093.html

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украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

антониу гутерреш, владимир путин, черное море, украина, россия, оон, в мире