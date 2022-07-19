В МИД призвали не политизировать вопрос экспорта зерна
Замглавы МИД Вершинин перед встречей по экспорту зерна призвал не политизировать вопрос
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина выгружает зерно на ОАО "Мелитопольский элеватор" в Мелитополе
Машина выгружает зерно на ОАО "Мелитопольский элеватор" в Мелитополе. Архивное фото
ООН, 19 июл – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в преддверии очередной встречи по обсуждению вопроса экспорта зерна с Украины через Черное море, призвал не политизировать этот вопрос.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда примерно ожидать очередной по "зерновому вопросу" в Турции, Вершинин сказал: "анонс встречи еще не является встречей как таковой, и таких анонсов звучало раньше уже много".
"Мы серьезные люди и мы встречаемся тогда, когда есть предмет для разговора, и когда есть готовность сторон услышать друг друга. Россия очень конструктивно к этому подходит", - подчеркнул замглавы МИД РФ в разговоре с журналистами.
"И если мы работаем и добиваемся того, чтобы была обеспечена продовольственная безопасность для всех в мире, то давайте говорить именно об этом, а не о попытках политизировать вопрос и постоянно в чем-то винить Россию", - добавил он.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.