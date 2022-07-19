Рейтинг@Mail.ru
В МИД призвали не политизировать вопрос экспорта зерна - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/zerno-1803383141.html
В МИД призвали не политизировать вопрос экспорта зерна
В МИД призвали не политизировать вопрос экспорта зерна - РИА Новости, 19.07.2022
В МИД призвали не политизировать вопрос экспорта зерна
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в преддверии очередной встречи по обсуждению вопроса экспорта зерна с Украины через Черное море, призвал не политизировать этот... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:19
2022-07-19T10:19
антониу гутерреш
владимир путин
черное море
украина
россия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802652996_0:32:3146:1802_1920x0_80_0_0_774271f7a8b30cbbee60586a1f75f697.jpg
ООН, 19 июл – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в преддверии очередной встречи по обсуждению вопроса экспорта зерна с Украины через Черное море, призвал не политизировать этот вопрос.В Стамбуле на прошлой неделе прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что следующая встреча может пройти на этой неделе.Отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда примерно ожидать очередной по "зерновому вопросу" в Турции, Вершинин сказал: "анонс встречи еще не является встречей как таковой, и таких анонсов звучало раньше уже много"."Мы серьезные люди и мы встречаемся тогда, когда есть предмет для разговора, и когда есть готовность сторон услышать друг друга. Россия очень конструктивно к этому подходит", - подчеркнул замглавы МИД РФ в разговоре с журналистами.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220719/zerno-1803381055.html
https://ria.ru/20220719/prodovolstvie-1803382093.html
черное море
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802652996_268:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_cafce65afdbafc9665105ed0fe65172c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антониу гутерреш, владимир путин, черное море, украина, россия, оон, в мире
10:19 19.07.2022
 
В МИД призвали не политизировать вопрос экспорта зерна

Замглавы МИД Вершинин перед встречей по экспорту зерна призвал не политизировать вопрос

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина выгружает зерно на ОАО "Мелитопольский элеватор" в Мелитополе
Машина выгружает зерно на ОАО Мелитопольский элеватор в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Машина выгружает зерно на ОАО "Мелитопольский элеватор" в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 июл – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в преддверии очередной встречи по обсуждению вопроса экспорта зерна с Украины через Черное море, призвал не политизировать этот вопрос.
В Стамбуле на прошлой неделе прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что следующая встреча может пройти на этой неделе.
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 10:08
В МИД заявили, что участие Лондона в вывозе зерна с Украины не требуется
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда примерно ожидать очередной по "зерновому вопросу" в Турции, Вершинин сказал: "анонс встречи еще не является встречей как таковой, и таких анонсов звучало раньше уже много".
"Мы серьезные люди и мы встречаемся тогда, когда есть предмет для разговора, и когда есть готовность сторон услышать друг друга. Россия очень конструктивно к этому подходит", - подчеркнул замглавы МИД РФ в разговоре с журналистами.
"И если мы работаем и добиваемся того, чтобы была обеспечена продовольственная безопасность для всех в мире, то давайте говорить именно об этом, а не о попытках политизировать вопрос и постоянно в чем-то винить Россию", - добавил он.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 10:14
Россия призвала не политизировать поставки продовольствия, заявили в МИД
 
Антониу ГутеррешВладимир ПутинЧерное мореУкраинаРоссияООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала