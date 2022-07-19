https://ria.ru/20220719/zerno-1803360199.html

Источник сообщил о серьезных подвижках в переговорах по зерновому вопросу

Источник сообщил о серьезных подвижках в переговорах по зерновому вопросу - РИА Новости, 19.07.2022

Источник сообщил о серьезных подвижках в переговорах по зерновому вопросу

Переговорщикам по зерновому вопросу удалось достичь серьезных подвижек, однако остались технические вопросы, заявил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T06:07

2022-07-19T06:07

2022-07-19T07:27

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Переговорщикам по зерновому вопросу удалось достичь серьезных подвижек, однако остались технические вопросы, заявил РИА Новости информированный источник.В Стамбуле ранее прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса."Там серьезные подвижки есть", - сказал собеседник агентства. Вместе с тем он не смог уточнить, когда состоится следующая встреча, поскольку имеются "технические вопросы".Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220718/erdogan-1803141645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, стамбул, в мире