06:07 19.07.2022 (обновлено: 07:27 19.07.2022)
Источник сообщил о серьезных подвижках в переговорах по зерновому вопросу
Участникам переговоров по зерновому вопросу в Стамбуле удалось достичь серьезных подвижек
Зерно. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Переговорщикам по зерновому вопросу удалось достичь серьезных подвижек, однако остались технические вопросы, заявил РИА Новости информированный источник.
"Там серьезные подвижки есть", - сказал собеседник агентства. Вместе с тем он не смог уточнить, когда состоится следующая встреча, поскольку имеются "технические вопросы".
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.