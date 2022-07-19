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Источник сообщил о серьезных подвижках в переговорах по зерновому вопросу - РИА Новости, 19.07.2022
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Источник сообщил о серьезных подвижках в переговорах по зерновому вопросу
Источник сообщил о серьезных подвижках в переговорах по зерновому вопросу - РИА Новости, 19.07.2022
Источник сообщил о серьезных подвижках в переговорах по зерновому вопросу
Переговорщикам по зерновому вопросу удалось достичь серьезных подвижек, однако остались технические вопросы, заявил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T06:07
2022-07-19T07:27
россия
украина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Переговорщикам по зерновому вопросу удалось достичь серьезных подвижек, однако остались технические вопросы, заявил РИА Новости информированный источник.В Стамбуле ранее прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса."Там серьезные подвижки есть", - сказал собеседник агентства. Вместе с тем он не смог уточнить, когда состоится следующая встреча, поскольку имеются "технические вопросы".Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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россия, украина, стамбул, в мире
06:07 19.07.2022 (обновлено: 07:27 19.07.2022)
 
Источник сообщил о серьезных подвижках в переговорах по зерновому вопросу

Участникам переговоров по зерновому вопросу в Стамбуле удалось достичь серьезных подвижек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Переговорщикам по зерновому вопросу удалось достичь серьезных подвижек, однако остались технические вопросы, заявил РИА Новости информированный источник.
В Стамбуле ранее прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса.
"Там серьезные подвижки есть", - сказал собеседник агентства. Вместе с тем он не смог уточнить, когда состоится следующая встреча, поскольку имеются "технические вопросы".
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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