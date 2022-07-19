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Экспорт российского зерна может достичь 37 миллионов тонн, заявили в МИД - РИА Новости, 19.07.2022
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Экспорт российского зерна может достичь 37 миллионов тонн, заявили в МИД
Экспорт российского зерна может достичь 37 миллионов тонн, заявили в МИД - РИА Новости, 19.07.2022
Экспорт российского зерна может достичь 37 миллионов тонн, заявили в МИД
Россия рассчитывает экспортировать в этом сельскохозяйственном году 37 миллионов тонн зерна, в следующем - до 50 миллионов тонн, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T00:10
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экономика
в мире
россия
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ООН, 19 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает экспортировать в этом сельскохозяйственном году 37 миллионов тонн зерна, в следующем - до 50 миллионов тонн, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Ожидаем, что экспорт из России зерна в текущем сельскохозяйственном году достигнет 37 миллионов тонн, в следующем - до 50 миллионов тонн. Вдобавок к этому прибавьте десятки миллионов тонн удобрений", - сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в ООН.
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экономика, в мире, россия
00:10 19.07.2022 (обновлено: 00:19 19.07.2022)
 
Экспорт российского зерна может достичь 37 миллионов тонн, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершинин: Россия в 2022 году планирует экспортировать 37 миллионов тонн зерна

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ООН, 19 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает экспортировать в этом сельскохозяйственном году 37 миллионов тонн зерна, в следующем - до 50 миллионов тонн, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Ожидаем, что экспорт из России зерна в текущем сельскохозяйственном году достигнет 37 миллионов тонн, в следующем - до 50 миллионов тонн. Вдобавок к этому прибавьте десятки миллионов тонн удобрений", - сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в ООН.
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик на уборке озимой пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 21:13
Во время уборочной кампании в России собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна
 
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