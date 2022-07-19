https://ria.ru/20220719/zerno-1803349167.html
Экспорт российского зерна может достичь 37 миллионов тонн, заявили в МИД
Экспорт российского зерна может достичь 37 миллионов тонн, заявили в МИД - РИА Новости, 19.07.2022
Экспорт российского зерна может достичь 37 миллионов тонн, заявили в МИД
Россия рассчитывает экспортировать в этом сельскохозяйственном году 37 миллионов тонн зерна, в следующем - до 50 миллионов тонн, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T00:10
2022-07-19T00:10
2022-07-19T00:19
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ООН, 19 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает экспортировать в этом сельскохозяйственном году 37 миллионов тонн зерна, в следующем - до 50 миллионов тонн, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Ожидаем, что экспорт из России зерна в текущем сельскохозяйственном году достигнет 37 миллионов тонн, в следующем - до 50 миллионов тонн. Вдобавок к этому прибавьте десятки миллионов тонн удобрений", - сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в ООН.
https://ria.ru/20220705/zerno-1800534493.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, в мире, россия
00:10 19.07.2022 (обновлено: 00:19 19.07.2022)
Экспорт российского зерна может достичь 37 миллионов тонн, заявили в МИД
Замглавы МИД Вершинин: Россия в 2022 году планирует экспортировать 37 миллионов тонн зерна