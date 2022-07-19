21:22 19.07.2022 (обновлено: 00:27 20.07.2022)
В США рассказали, какой российской тактики больше всего боится Зеленский
Politico: Зеленский боится, что зимние холода вынудят Европу пойти на уступки России
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Россия использует тактику "генерала Мороза", чтобы сломить европейское единство в украинском вопросе. Об этом пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.
Как отметил колумнист, президент Украины яро отстаивает жесткую антироссийскую линию и требует Европу вводить еще больше ограничительных мер, вплоть до эмбарго на поставки газа. Однако его бескомпромиссная позиция и желание нарастить экономическую войну может подорвать единство внутри ЕС, говорится в статье.
"Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику. <…> А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким", — пишет журналист.
Киевские власти беспокоятся об усталости от санкций, но им также следует беспокоиться о том, что встревоженные европейцы постепенно начнут терять терпение и перестанут обращать внимание на мольбы Зеленского, подытожил Деттмер.
Как неоднократно подчеркивали в Кремле, Россия не использует газ в качестве оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва последовательно выполняет все свои обязательства и по-прежнему может обеспечить полную энергетическую безопасность Европы. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество и тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах, добавил он.