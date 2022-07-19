https://ria.ru/20220719/zelenskiy-1803574433.html

В США рассказали, какой российской тактики больше всего боится Зеленский

В США рассказали, какой российской тактики больше всего боится Зеленский - РИА Новости, 20.07.2022

В США рассказали, какой российской тактики больше всего боится Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Россия использует тактику "генерала Мороза", чтобы сломить европейское единство в украинском вопросе. Об... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-19T21:22

2022-07-19T21:22

2022-07-20T00:27

политика

россия

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Россия использует тактику "генерала Мороза", чтобы сломить европейское единство в украинском вопросе. Об этом пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.По словам автора, Зеленский боится наступления холодов, которые вынудят Европу пойти на уступки Москве в вопросе санкций и продажи оружия Киеву, чтобы взамен стабильно импортировать газ для обогрева домохозяйств и функционирования экономики.Как отметил колумнист, президент Украины яро отстаивает жесткую антироссийскую линию и требует Европу вводить еще больше ограничительных мер, вплоть до эмбарго на поставки газа. Однако его бескомпромиссная позиция и желание нарастить экономическую войну может подорвать единство внутри ЕС, говорится в статье.Киевские власти беспокоятся об усталости от санкций, но им также следует беспокоиться о том, что встревоженные европейцы постепенно начнут терять терпение и перестанут обращать внимание на мольбы Зеленского, подытожил Деттмер.Как неоднократно подчеркивали в Кремле, Россия не использует газ в качестве оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва последовательно выполняет все свои обязательства и по-прежнему может обеспечить полную энергетическую безопасность Европы. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество и тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах, добавил он.

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803242375.html

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803539628.html

россия

европа

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, владимир зеленский