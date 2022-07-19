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В США рассказали, какой российской тактики больше всего боится Зеленский - РИА Новости, 20.07.2022
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В США рассказали, какой российской тактики больше всего боится Зеленский
В США рассказали, какой российской тактики больше всего боится Зеленский - РИА Новости, 20.07.2022
В США рассказали, какой российской тактики больше всего боится Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Россия использует тактику "генерала Мороза", чтобы сломить европейское единство в украинском вопросе. Об... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-19T21:22
2022-07-20T00:27
политика
россия
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Россия использует тактику "генерала Мороза", чтобы сломить европейское единство в украинском вопросе. Об этом пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.По словам автора, Зеленский боится наступления холодов, которые вынудят Европу пойти на уступки Москве в вопросе санкций и продажи оружия Киеву, чтобы взамен стабильно импортировать газ для обогрева домохозяйств и функционирования экономики.Как отметил колумнист, президент Украины яро отстаивает жесткую антироссийскую линию и требует Европу вводить еще больше ограничительных мер, вплоть до эмбарго на поставки газа. Однако его бескомпромиссная позиция и желание нарастить экономическую войну может подорвать единство внутри ЕС, говорится в статье.Киевские власти беспокоятся об усталости от санкций, но им также следует беспокоиться о том, что встревоженные европейцы постепенно начнут терять терпение и перестанут обращать внимание на мольбы Зеленского, подытожил Деттмер.Как неоднократно подчеркивали в Кремле, Россия не использует газ в качестве оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва последовательно выполняет все свои обязательства и по-прежнему может обеспечить полную энергетическую безопасность Европы. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество и тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах, добавил он.
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политика, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, владимир зеленский
21:22 19.07.2022 (обновлено: 00:27 20.07.2022)
 
В США рассказали, какой российской тактики больше всего боится Зеленский

Politico: Зеленский боится, что зимние холода вынудят Европу пойти на уступки России

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Россия использует тактику "генерала Мороза", чтобы сломить европейское единство в украинском вопросе. Об этом пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.
По словам автора, Зеленский боится наступления холодов, которые вынудят Европу пойти на уступки Москве в вопросе санкций и продажи оружия Киеву, чтобы взамен стабильно импортировать газ для обогрева домохозяйств и функционирования экономики.
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Как отметил колумнист, президент Украины яро отстаивает жесткую антироссийскую линию и требует Европу вводить еще больше ограничительных мер, вплоть до эмбарго на поставки газа. Однако его бескомпромиссная позиция и желание нарастить экономическую войну может подорвать единство внутри ЕС, говорится в статье.
"Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику. <…> А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким", — пишет журналист.
Киевские власти беспокоятся об усталости от санкций, но им также следует беспокоиться о том, что встревоженные европейцы постепенно начнут терять терпение и перестанут обращать внимание на мольбы Зеленского, подытожил Деттмер.
Как неоднократно подчеркивали в Кремле, Россия не использует газ в качестве оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва последовательно выполняет все свои обязательства и по-прежнему может обеспечить полную энергетическую безопасность Европы. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество и тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах, добавил он.
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