https://ria.ru/20220719/youtube-1803523471.html
Серьезных оснований для блокировки YouTube пока нет, заявил сенатор
Серьезных оснований для блокировки YouTube пока нет, заявил сенатор - РИА Новости, 19.07.2022
Серьезных оснований для блокировки YouTube пока нет, заявил сенатор
Серьезных оснований для блокировки YouTube в России нет, тем более что РФ приветствует конкуренцию, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:42
2022-07-19T17:42
2022-07-19T17:56
россия
общество
youtube
технологии
интернет
александр башкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Серьезных оснований для блокировки YouTube в России нет, тем более что РФ приветствует конкуренцию, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.По словам парламентария, он сам разместил во вторник ролик в YouTube.Как подчеркнул Башкин, серьёзных оснований для блокировки сервиса в России нет."Но YouTube обязан, как и другие платформы, выполнять требования российского законодательства. Не будет нарушать, тогда и не придется закрывать", - заявил он.Ранее во вторник член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, выступая в Общественной палате на круглом столе по угрозам для детей в интернете, высказал мнение, что YouTube в России будет заблокирован к осени.
https://ria.ru/20220718/shtraf-1803221886.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7bd1889df276e8a2142ab85029f21d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, youtube, технологии, интернет, александр башкин
17:42 19.07.2022 (обновлено: 17:56 19.07.2022)
Серьезных оснований для блокировки YouTube пока нет, заявил сенатор
Сенатор Башкин заявил, что серьезных оснований для блокировки YouTube в России пока нет