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Серьезных оснований для блокировки YouTube пока нет, заявил сенатор - РИА Новости, 19.07.2022
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Серьезных оснований для блокировки YouTube пока нет, заявил сенатор
Серьезных оснований для блокировки YouTube пока нет, заявил сенатор - РИА Новости, 19.07.2022
Серьезных оснований для блокировки YouTube пока нет, заявил сенатор
Серьезных оснований для блокировки YouTube в России нет, тем более что РФ приветствует конкуренцию, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:42
2022-07-19T17:56
россия
общество
youtube
технологии
интернет
александр башкин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Серьезных оснований для блокировки YouTube в России нет, тем более что РФ приветствует конкуренцию, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.По словам парламентария, он сам разместил во вторник ролик в YouTube.Как подчеркнул Башкин, серьёзных оснований для блокировки сервиса в России нет."Но YouTube обязан, как и другие платформы, выполнять требования российского законодательства. Не будет нарушать, тогда и не придется закрывать", - заявил он.Ранее во вторник член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, выступая в Общественной палате на круглом столе по угрозам для детей в интернете, высказал мнение, что YouTube в России будет заблокирован к осени.
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россия, общество, youtube, технологии, интернет, александр башкин
17:42 19.07.2022 (обновлено: 17:56 19.07.2022)
 
Серьезных оснований для блокировки YouTube пока нет, заявил сенатор

Сенатор Башкин заявил, что серьезных оснований для блокировки YouTube в России пока нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Серьезных оснований для блокировки YouTube в России нет, тем более что РФ приветствует конкуренцию, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.

"Россия - открытое государство, оно приветствует конкуренцию. Так что пусть YouTube работает", - сказал он.

По словам парламентария, он сам разместил во вторник ролик в YouTube.
Как подчеркнул Башкин, серьёзных оснований для блокировки сервиса в России нет.
"Но YouTube обязан, как и другие платформы, выполнять требования российского законодательства. Не будет нарушать, тогда и не придется закрывать", - заявил он.
Ранее во вторник член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, выступая в Общественной палате на круглом столе по угрозам для детей в интернете, высказал мнение, что YouTube в России будет заблокирован к осени.
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РоссияОбществоYouTubeТехнологииИнтернетАлександр Башкин
 
 
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