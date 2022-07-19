https://ria.ru/20220719/youtube-1803523471.html

Серьезных оснований для блокировки YouTube пока нет, заявил сенатор

Серьезных оснований для блокировки YouTube пока нет, заявил сенатор - РИА Новости, 19.07.2022

Серьезных оснований для блокировки YouTube пока нет, заявил сенатор

Серьезных оснований для блокировки YouTube в России нет, тем более что РФ приветствует конкуренцию, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:42

2022-07-19T17:42

2022-07-19T17:56

россия

общество

youtube

технологии

интернет

александр башкин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Серьезных оснований для блокировки YouTube в России нет, тем более что РФ приветствует конкуренцию, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.По словам парламентария, он сам разместил во вторник ролик в YouTube.Как подчеркнул Башкин, серьёзных оснований для блокировки сервиса в России нет."Но YouTube обязан, как и другие платформы, выполнять требования российского законодательства. Не будет нарушать, тогда и не придется закрывать", - заявил он.Ранее во вторник член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, выступая в Общественной палате на круглом столе по угрозам для детей в интернете, высказал мнение, что YouTube в России будет заблокирован к осени.

https://ria.ru/20220718/shtraf-1803221886.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, youtube, технологии, интернет, александр башкин