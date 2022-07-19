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МВФ спрогнозировал падение ВВП европейских стран без российского газа

МВФ спрогнозировал падение ВВП европейских стран без российского газа - РИА Новости, 19.07.2022

МВФ спрогнозировал падение ВВП европейских стран без российского газа

Прекращение поставок российского газа привело бы к нехватке топлива в странах Центральной и Восточной Европы и падению там ВВП на шесть процентов, говорится в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:25

2022-07-19T13:25

2022-07-19T15:45

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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Прекращение поставок российского газа привело бы к нехватке топлива в странах Центральной и Восточной Европы и падению там ВВП на шесть процентов, говорится в прогнозе МВФ."Перспектива беспрецедентного полного отключения грозит нехваткой газа, дальнейшим ростом цен и влиянием на экономику. <...> В некоторых странах Центральной и Восточной Европы — Венгрии, Словакии, Чехии — есть риск нехватки до 40% газа и снижения ВВП до шести процентов", — подчеркивается в прогнозе.Как отмечают в МВФ, влияние может быть снижено за счет поисков альтернативных источников. Хотя представляется возможным найти альтернативу до 70% российского газа, при полном отказе Москвы от поставок будет сложно определить альтернативные источники. Тогда нехватка может составить от 15% до 40% годового потребления в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, считают в МВФ.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, мвф, в мире, природный газ, восточная европа, россия, ввп