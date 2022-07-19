13:25 19.07.2022 (обновлено: 15:45 19.07.2022)
МВФ спрогнозировал падение ВВП европейских стран без российского газа
МВФ: без российского газа ВВП некоторых европейских стран упадет на шесть процентов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Прекращение поставок российского газа привело бы к нехватке топлива в странах Центральной и Восточной Европы и падению там ВВП на шесть процентов, говорится в прогнозе МВФ.
"Перспектива беспрецедентного полного отключения грозит нехваткой газа, дальнейшим ростом цен и влиянием на экономику. <...> В некоторых странах Центральной и Восточной Европы — Венгрии, Словакии, Чехии — есть риск нехватки до 40% газа и снижения ВВП до шести процентов", — подчеркивается в прогнозе.
Как отмечают в МВФ, влияние может быть снижено за счет поисков альтернативных источников. Хотя представляется возможным найти альтернативу до 70% российского газа, при полном отказе Москвы от поставок будет сложно определить альтернативные источники. Тогда нехватка может составить от 15% до 40% годового потребления в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, считают в МВФ.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.