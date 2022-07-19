https://ria.ru/20220719/vsu-1803492886.html

В США заявили, что "телевизионные" генералы врут о реальном положении ВСУ

В США заявили, что "телевизионные" генералы врут о реальном положении ВСУ - РИА Новости, 19.07.2022

В США заявили, что "телевизионные" генералы врут о реальном положении ВСУ

Западные генералы в своих интервью врут о реальном положении украинских войск в Донбассе, тем самым вводя в заблуждение общественность. Об этом пишет... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:17

2022-07-19T16:17

2022-07-19T16:31

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Западные генералы в своих интервью врут о реальном положении украинских войск в Донбассе, тем самым вводя в заблуждение общественность. Об этом пишет подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.По словам эксперта, американские военачальники глубоко заблуждаются, когда утверждают, что западное оружие изменило баланс сил между сторонами конфликта на Украине.Как отметил автор, российская армия обладает подавляющим преимуществом и на земле, и в небе, а поставки артиллерийских систем HIMARS не дали преимущества киевским силовикам, которые несут тяжелые потери.Западные страны на последних саммитах "Большой семерки" и "Большой двадцатки" не стали обещать Киеву никакой существенной помощи. При этом у Москвы есть вся важнейшая материально-техническая база для ведения боевых действий, уточнил подполковник. Беспристрастный анализ информации с места боев позволяет опровергнуть заявления "телевизионных" генералов, обещающих американской общественности контрнаступление ВСУ и "победу", подытожил Дэвис.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается большой православный монастырь в статусе лавры.

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803242375.html

https://ria.ru/20220717/nato-1803090482.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, сша, нато