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В США заявили, что "телевизионные" генералы врут о реальном положении ВСУ - РИА Новости, 19.07.2022
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В США заявили, что "телевизионные" генералы врут о реальном положении ВСУ
В США заявили, что "телевизионные" генералы врут о реальном положении ВСУ - РИА Новости, 19.07.2022
В США заявили, что "телевизионные" генералы врут о реальном положении ВСУ
Западные генералы в своих интервью врут о реальном положении украинских войск в Донбассе, тем самым вводя в заблуждение общественность. Об этом пишет... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:17
2022-07-19T16:31
политика
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Западные генералы в своих интервью врут о реальном положении украинских войск в Донбассе, тем самым вводя в заблуждение общественность. Об этом пишет подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.По словам эксперта, американские военачальники глубоко заблуждаются, когда утверждают, что западное оружие изменило баланс сил между сторонами конфликта на Украине.Как отметил автор, российская армия обладает подавляющим преимуществом и на земле, и в небе, а поставки артиллерийских систем HIMARS не дали преимущества киевским силовикам, которые несут тяжелые потери.Западные страны на последних саммитах "Большой семерки" и "Большой двадцатки" не стали обещать Киеву никакой существенной помощи. При этом у Москвы есть вся важнейшая материально-техническая база для ведения боевых действий, уточнил подполковник. Беспристрастный анализ информации с места боев позволяет опровергнуть заявления "телевизионных" генералов, обещающих американской общественности контрнаступление ВСУ и "победу", подытожил Дэвис.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается большой православный монастырь в статусе лавры.
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803242375.html
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политика, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, сша, нато
16:17 19.07.2022 (обновлено: 16:31 19.07.2022)
 
В США заявили, что "телевизионные" генералы врут о реальном положении ВСУ

Американский подполковник Дэвис: западные генералы врут о положении ВСУ в Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ в Донецкой области
Спецназ ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Западные генералы в своих интервью врут о реальном положении украинских войск в Донбассе, тем самым вводя в заблуждение общественность. Об этом пишет подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
По словам эксперта, американские военачальники глубоко заблуждаются, когда утверждают, что западное оружие изменило баланс сил между сторонами конфликта на Украине.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 15:41
СМИ: Запад перестает помогать Киеву из-за экономической боли и поражений
Как отметил автор, российская армия обладает подавляющим преимуществом и на земле, и в небе, а поставки артиллерийских систем HIMARS не дали преимущества киевским силовикам, которые несут тяжелые потери.
"Украине катастрофически не хватает боеприпасов для гаубиц, в то время как Россия продолжает производить почти неограниченное количество снарядов", — говорится в статье.
Западные страны на последних саммитах "Большой семерки" и "Большой двадцатки" не стали обещать Киеву никакой существенной помощи. При этом у Москвы есть вся важнейшая материально-техническая база для ведения боевых действий, уточнил подполковник. Беспристрастный анализ информации с места боев позволяет опровергнуть заявления "телевизионных" генералов, обещающих американской общественности контрнаступление ВСУ и "победу", подытожил Дэвис.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается большой православный монастырь в статусе лавры.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 21:23
Эксперт из США назвал уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО
 
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