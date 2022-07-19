https://ria.ru/20220719/vsu-1803481609.html

Командиры ВСУ бросают солдат на Соледарском направлении, заявили в ЛНР

Командиры ВСУ бросают солдат на Соледарском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.07.2022

Командиры ВСУ бросают солдат на Соледарском направлении, заявили в ЛНР

Украинские командиры бросают своих солдат на Соледарском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий артподразделения Народной милиции... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:42

2022-07-19T15:42

2022-07-19T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ПОПАСНАЯ, 19 июл - РИА Новости. Украинские командиры бросают своих солдат на Соледарском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий артподразделения Народной милиции Луганской Народной Республики.Во вторник Министерство обороны РФ заявило, что украинские военные, действующие на Соледарском направлении, принудительно мобилизуют жителей местных городов для восполнения значительных потерь в своем личном составе и технике."Уходят (украинские силовики – ред.), группы людей бросают, и люди с большими погонами уходят первыми, а состав рядовой в лучшем случае в плен сдается", - заявил военнослужащий Народной милиции ЛНР.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что союзные силы РФ и Луганской Народной Республики закрепились в 2,5 километрах от Соледара и оттуда наступают на город.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, иван филипоненко, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия