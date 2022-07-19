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Путин начал встречу с президентом Ирана Раиси

Путин начал встречу с президентом Ирана Раиси - РИА Новости, 19.07.2022

Путин начал встречу с президентом Ирана Раиси

Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси началась в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:37

2022-07-19T16:37

2022-07-19T17:33

в мире

россия

иран

тегеран (город)

владимир путин

ибрахим раиси

али хаменеи

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси началась в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.Путин находится с однодневным визитом в иранской столице. Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику.Затем глава российского государства проведет переговоры с верховным лидером Али Хаменеи. После этого Путин встретится с турецким коллегой Эрдоганом. Наконец, в Тегеране состоятся переговоры в формате Россия — Иран — Турция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, основными темами переговоров станут торгово-экономические связи с Ираном и Турцией и региональная кооперация.

https://ria.ru/20220719/soyuz-1803329822.html

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иран

тегеран (город)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, иран, тегеран (город), владимир путин, ибрахим раиси, али хаменеи, дмитрий песков (спецпредставитель президента), турция