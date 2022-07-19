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Путин начал встречу с президентом Ирана Раиси - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин начал встречу с президентом Ирана Раиси
Путин начал встречу с президентом Ирана Раиси - РИА Новости, 19.07.2022
Путин начал встречу с президентом Ирана Раиси
Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси началась в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:37
2022-07-19T17:33
в мире
россия
иран
тегеран (город)
владимир путин
ибрахим раиси
али хаменеи
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси началась в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.Путин находится с однодневным визитом в иранской столице. Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику.Затем глава российского государства проведет переговоры с верховным лидером Али Хаменеи. После этого Путин встретится с турецким коллегой Эрдоганом. Наконец, в Тегеране состоятся переговоры в формате Россия — Иран — Турция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, основными темами переговоров станут торгово-экономические связи с Ираном и Турцией и региональная кооперация.
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россия
иран
тегеран (город)
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в мире, россия, иран, тегеран (город), владимир путин, ибрахим раиси, али хаменеи, дмитрий песков (спецпредставитель президента), турция
16:37 19.07.2022 (обновлено: 17:33 19.07.2022)
 
Путин начал встречу с президентом Ирана Раиси

В Тегеране началась встреча президентов России и Ирана Путина и Раиси

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси началась в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.
Путин находится с однодневным визитом в иранской столице. Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику.
Затем глава российского государства проведет переговоры с верховным лидером Али Хаменеи. После этого Путин встретится с турецким коллегой Эрдоганом. Наконец, в Тегеране состоятся переговоры в формате РоссияИранТурция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, основными темами переговоров станут торгово-экономические связи с Ираном и Турцией и региональная кооперация.
Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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В миреРоссияИранТегеран (город)Владимир ПутинИбрахим РаисиАли ХаменеиДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Турция
 
 
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