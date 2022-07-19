16:37 19.07.2022 (обновлено: 17:33 19.07.2022)
Путин начал встречу с президентом Ирана Раиси
В Тегеране началась встреча президентов России и Ирана Путина и Раиси
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси началась в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.
Путин находится с однодневным визитом в иранской столице. Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику.
Затем глава российского государства проведет переговоры с верховным лидером Али Хаменеи. После этого Путин встретится с турецким коллегой Эрдоганом. Наконец, в Тегеране состоятся переговоры в формате Россия — Иран — Турция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, основными темами переговоров станут торгово-экономические связи с Ираном и Турцией и региональная кооперация.