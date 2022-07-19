Глава Приамурья поддержит открытие регионального штаба помощи Донбассу
Глава Приамурья Орлов поддержит открытие регионального штаба волонтеров в Донбассе
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поддержал инициативу волонтеров об открытии регионального штаба для помощи населению Донбасса, сообщает областное правительство.
Орлов встретился с руководителем всероссийского общественного объединения "Молодая Гвардия Единой России" Антоном Демидовым и его коллегами. Участники встречи прибыли в Приамурье на окружной семинар объединения. Волонтеры общественного объединения работают в гуманитарных центрах в ДНР и ЛНР, где помогают населению. Демидов рассказал, что активисты открыли штабы в Волчанске, в Мелитополе, в перспективе запустят центры в Токмаке и Энергодаре Запорожской области.
"Активно работают центры в Херсоне и Мариуполе. Знаем, что регионы России берут шефство над территориями республик. И у нас есть хороший опыт по взаимодействию с регионами. Мы могли бы помочь открыть волонтерский штаб, и помощь, которую регион будет отправлять, мы логистически и организационно увяжем с работой федеральных штабов", - приводятся слова Демидова.
Орлов поддержал эти предложения. "Это хороший опыт, нужно его развивать. У нас особое внимание уделяется подготовке подшефной территории к новому учебному году, поставке учебников, в планах организовать в одной из школ "Точку роста". Но это только одна сторона вопроса, еще одно важное направление – работа с населением. Согласен с мнением, что нужно максимально быстро интегрировать на территории российское законодательство и сам российский образ жизни. Мы будем очень рады, если вы включитесь в работу, и поддержим инициативу волонтеров, которые готовы участвовать в помощи населению Донбасса", - сказал Орлов.
В семинаре, проходящем в Приамурье при поддержке правительства региона, участвуют 50 представителей отделений "Молодой Гвардии" из Бурятии, Якутии, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, ЕАО, Сахалинской и Амурской областей. Участники учатся новым формам и методам работы в условиях сложившейся ситуации, обмениваются опытом.