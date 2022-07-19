https://ria.ru/20220719/volontery-1803457016.html

Глава Приамурья поддержит открытие регионального штаба помощи Донбассу

Глава Приамурья поддержит открытие регионального штаба помощи Донбассу - РИА Новости, 19.07.2022

Глава Приамурья поддержит открытие регионального штаба помощи Донбассу

Губернатор Приамурья Василий Орлов поддержал инициативу волонтеров об открытии регионального штаба для помощи населению Донбасса, сообщает областное... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:20

2022-07-19T14:20

2022-07-19T14:20

амурская область

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

амурская область

василий орлов (губернатор)

ситуация в днр и лнр

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поддержал инициативу волонтеров об открытии регионального штаба для помощи населению Донбасса, сообщает областное правительство.Орлов встретился с руководителем всероссийского общественного объединения "Молодая Гвардия Единой России" Антоном Демидовым и его коллегами. Участники встречи прибыли в Приамурье на окружной семинар объединения. Волонтеры общественного объединения работают в гуманитарных центрах в ДНР и ЛНР, где помогают населению. Демидов рассказал, что активисты открыли штабы в Волчанске, в Мелитополе, в перспективе запустят центры в Токмаке и Энергодаре Запорожской области."Активно работают центры в Херсоне и Мариуполе. Знаем, что регионы России берут шефство над территориями республик. И у нас есть хороший опыт по взаимодействию с регионами. Мы могли бы помочь открыть волонтерский штаб, и помощь, которую регион будет отправлять, мы логистически и организационно увяжем с работой федеральных штабов", - приводятся слова Демидова.Орлов поддержал эти предложения. "Это хороший опыт, нужно его развивать. У нас особое внимание уделяется подготовке подшефной территории к новому учебному году, поставке учебников, в планах организовать в одной из школ "Точку роста". Но это только одна сторона вопроса, еще одно важное направление – работа с населением. Согласен с мнением, что нужно максимально быстро интегрировать на территории российское законодательство и сам российский образ жизни. Мы будем очень рады, если вы включитесь в работу, и поддержим инициативу волонтеров, которые готовы участвовать в помощи населению Донбасса", - сказал Орлов.В семинаре, проходящем в Приамурье при поддержке правительства региона, участвуют 50 представителей отделений "Молодой Гвардии" из Бурятии, Якутии, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, ЕАО, Сахалинской и Амурской областей. Участники учатся новым формам и методам работы в условиях сложившейся ситуации, обмениваются опытом.

https://ria.ru/20220713/zhivotnye-1802266270.html

https://ria.ru/20220705/otryad-1800273494.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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амурская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, амурская область, василий орлов (губернатор), ситуация в днр и лнр