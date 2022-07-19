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ВКС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора"* в Камышевахе

ВКС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора"* в Камышевахе - РИА Новости, 19.07.2022

ВКС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора"* в Камышевахе

Российская авиация нанесла удар по позициям боевиков "Правого сектора"*, убиты до 200 человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:03

2022-07-19T12:03

2022-07-19T15:53

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по позициям боевиков "Правого сектора"*, убиты до 200 человек, сообщили в Минобороны."Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования "Правый сектор"*. Уничтожено до 200 боевиков", — говорится в заявлении ведомства.За сутки летчики, ракетчики и артиллеристы поразили семь пунктов управления ВСУ в Запорожье и Донбассе.Кроме того, уничтожена техника украинских военных в 197 районах, заявили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20220718/podzhog-1803336663.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Минобороны РФ об уничтожении пунктов дислокации ВСУ и складов с боеприпасами Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР и Запорожской области, а также пять складов с боеприпасами в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвиженка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах", - говорится в сводке. 2022-07-19T12:03 true PT3M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия