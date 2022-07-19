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Президент Ирана назвал визит Путина поворотным для двусторонних отношений - РИА Новости, 19.07.2022
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Президент Ирана назвал визит Путина поворотным для двусторонних отношений
Президент Ирана назвал визит Путина поворотным для двусторонних отношений - РИА Новости, 19.07.2022
Президент Ирана назвал визит Путина поворотным для двусторонних отношений
Тегеран надеется, что поездка российского лидера Владимира Путина в Иран станет ключевым моментом в двусторонних отношениях, заявил президент страны Ибрахим... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:13
2022-07-19T17:50
иран
ибрахим раиси
владимир путин
россия
в мире
тегеран (город)
али хаменеи
москва
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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Тегеран надеется, что поездка российского лидера Владимира Путина в Иран станет ключевым моментом в двусторонних отношениях, заявил президент страны Ибрахим Раиси.Президент Ирана также упомянул свой визит в Москву в январе текущего года и переговоры с Путиным в Ашхабаде в конце июня, указав, что сотрудничество двух стран после этих событий продолжает развиваться, стороны настроены на продвижение связей.Раиси отметил, что российско-иранское сотрудничество дает хороший опыт повышения региональной безопасности.В свою очередь, Путин указал на успехи в двусторонней торговле и решении региональных проблем.Путин находится с однодневным визитом в иранской столице. Планируется, что после встречи с Раиси глава российского государства проведет переговоры с верховным лидером Али Хаменеи. После этого Путин встретится с турецким коллегой Эрдоганом. Наконец, в Тегеране состоятся переговоры в формате Россия — Иран — Турция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.
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иран, ибрахим раиси, владимир путин, россия, в мире, тегеран (город), али хаменеи, москва
17:13 19.07.2022 (обновлено: 17:50 19.07.2022)
 
Президент Ирана назвал визит Путина поворотным для двусторонних отношений

Президент Ирана Раиси надеется, что визит Путина станет поворотным в отношениях двух стран

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/PoolПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси
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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Тегеран надеется, что поездка российского лидера Владимира Путина в Иран станет ключевым моментом в двусторонних отношениях, заявил президент страны Ибрахим Раиси.

"Надеюсь, что ваш визит в Исламскую Республику Иран станет поворотным этапом в том, что касается развития отношений между двумя странами, а также регионального и международного сотрудничества", — сказал он.

Президент Ирана также упомянул свой визит в Москву в январе текущего года и переговоры с Путиным в Ашхабаде в конце июня, указав, что сотрудничество двух стран после этих событий продолжает развиваться, стороны настроены на продвижение связей.
Раиси отметил, что российско-иранское сотрудничество дает хороший опыт повышения региональной безопасности.
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В свою очередь, Путин указал на успехи в двусторонней торговле и решении региональных проблем.

"Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса", — сообщил российский лидер.

Путин находится с однодневным визитом в иранской столице. Планируется, что после встречи с Раиси глава российского государства проведет переговоры с верховным лидером Али Хаменеи. После этого Путин встретится с турецким коллегой Эрдоганом. Наконец, в Тегеране состоятся переговоры в формате РоссияИранТурция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.
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