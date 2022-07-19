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Президент Ирана назвал визит Путина поворотным для двусторонних отношений

Президент Ирана назвал визит Путина поворотным для двусторонних отношений - РИА Новости, 19.07.2022

Президент Ирана назвал визит Путина поворотным для двусторонних отношений

Тегеран надеется, что поездка российского лидера Владимира Путина в Иран станет ключевым моментом в двусторонних отношениях, заявил президент страны Ибрахим... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:13

2022-07-19T17:13

2022-07-19T17:50

иран

ибрахим раиси

владимир путин

россия

в мире

тегеран (город)

али хаменеи

москва

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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Тегеран надеется, что поездка российского лидера Владимира Путина в Иран станет ключевым моментом в двусторонних отношениях, заявил президент страны Ибрахим Раиси.Президент Ирана также упомянул свой визит в Москву в январе текущего года и переговоры с Путиным в Ашхабаде в конце июня, указав, что сотрудничество двух стран после этих событий продолжает развиваться, стороны настроены на продвижение связей.Раиси отметил, что российско-иранское сотрудничество дает хороший опыт повышения региональной безопасности.В свою очередь, Путин указал на успехи в двусторонней торговле и решении региональных проблем.Путин находится с однодневным визитом в иранской столице. Планируется, что после встречи с Раиси глава российского государства проведет переговоры с верховным лидером Али Хаменеи. После этого Путин встретится с турецким коллегой Эрдоганом. Наконец, в Тегеране состоятся переговоры в формате Россия — Иран — Турция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.

https://ria.ru/20220718/oon-1803324101.html

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иран

россия

тегеран (город)

москва

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иран, ибрахим раиси, владимир путин, россия, в мире, тегеран (город), али хаменеи, москва