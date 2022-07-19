17:13 19.07.2022 (обновлено: 17:50 19.07.2022)
Президент Ирана назвал визит Путина поворотным для двусторонних отношений
Президент Ирана Раиси надеется, что визит Путина станет поворотным в отношениях двух стран
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/PoolПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси
ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Тегеран надеется, что поездка российского лидера Владимира Путина в Иран станет ключевым моментом в двусторонних отношениях, заявил президент страны Ибрахим Раиси.
"Надеюсь, что ваш визит в Исламскую Республику Иран станет поворотным этапом в том, что касается развития отношений между двумя странами, а также регионального и международного сотрудничества", — сказал он.
Раиси отметил, что российско-иранское сотрудничество дает хороший опыт повышения региональной безопасности.
В свою очередь, Путин указал на успехи в двусторонней торговле и решении региональных проблем.
"Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса", — сообщил российский лидер.
Путин находится с однодневным визитом в иранской столице. Планируется, что после встречи с Раиси глава российского государства проведет переговоры с верховным лидером Али Хаменеи. После этого Путин встретится с турецким коллегой Эрдоганом. Наконец, в Тегеране состоятся переговоры в формате Россия — Иран — Турция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.