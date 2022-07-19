https://ria.ru/20220719/venediktova-1803502042.html
В Раде анонсировали назначение Венедиктовой на дипломатический пост
В Раде анонсировали назначение Венедиктовой на дипломатический пост - РИА Новости, 19.07.2022
В Раде анонсировали назначение Венедиктовой на дипломатический пост
Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в ближайшее время получит должность на дипломатическом фронте, сообщил во вторник глава фракции "Слуга народа" Давид... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:39
2022-07-19T16:39
2022-07-19T16:39
в мире
ирина венедиктова
украина
верховная рада украины
давид арахамия
генеральная прокуратура украины
мид украины
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в ближайшее время получит должность на дипломатическом фронте, сообщил во вторник глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Во вторник украинский парламент уволил Венедиктову с должности генпрокурора."С госпожой Венедиктовой мы пообщались и, можно сказать, по соглашению сторон она добровольно ушла с должности, и мы ждём уже через несколько дней или через неделю её новое назначение на дипломатическом фронте", - сказал Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что с кандидатурой нового генпрокурора Украины депутаты определятся на ближайшем заседании парламента.В воскресенье Владимир Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств.
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803456839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирина венедиктова, украина, верховная рада украины, давид арахамия, генеральная прокуратура украины, мид украины
В Раде анонсировали назначение Венедиктовой на дипломатический пост
Арахамия заявил, что Венедиктова в ближайшее время получит дипломатический пост