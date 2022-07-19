По России на двух колесах: интересные и доступные туры на велосипеде
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. Близость к природе, чувство свободы, возможность увидеть максимум достопримечательностей и красивых мест за короткий срок — за это любят путешествия на велосипедах. По словам гидов, в последние годы спрос на активные туры по России растет: многие устали от "ленивого" пляжного отдыха. О том, зачем ехать в велопутешествие, какой маршрут выбрать и к чему нужно подготовиться, — в материале РИА Новости.
Велотур из окна авто
Путешествия на велосипедах подходят всем, даже если вы катаетесь всего пару раз в год на даче. "Главное — выбрать подходящий маршрут", — уверен генеральный директор компании Adventure Guide Алексей Юдин.
© Фото предоставлено компанией "Домик в Мещере"Велотур
© Фото предоставлено компанией "Домик в Мещере"
Велотур
Вариант для новичков — поездка на выходные с максимальным дневным расстоянием в 30-40 километров. Конечно, непрерывно крутить педали вы не будете: есть остановки на обед, купание (если на пути реки или озера), осмотр достопримечательностей.
Специально готовиться не нужно, но ежедневные велопрогулки на даче или по парку лишними не будут, отмечает директор "Парадайз Вояж" Наталья Семенова.
© Фото предоставлено компанией Adventure GuideБолхов, велотур
© Фото предоставлено компанией Adventure Guide
Болхов, велотур
Удивительно, но факт: чаще всего посреди дороги сдаются именно 25-35-летние участники, им не хватает выносливости.
"Иногда пожилые туристы, которым за 80, легко проезжают весь путь, а молодежь ноет и жалуется. Наверное, прохождение маршрута зависит скорее от силы духа и настроя, чем от возможностей мышц", — говорят в компании "Домик в Мещере".
Если вы вдруг устанете настолько, что не сможете ехать дальше, — не страшно. У организаторов есть "план Б" и на такой случай.
© Фото предоставлено Юлией РепниковойВелотур на Паанаярви
© Фото предоставлено Юлией Репниковой
Велотур на Паанаярви
"Одна девушка в первый же день поняла, что для нее маршрут не по силам, ей было тяжело угнаться за группой. В итоге оставшуюся часть пути она провела в машине сопровождения, общаясь с водителем и любуясь видами из окна. Вместо велопутешествия получился автотур, но туристка все равно осталась довольна", — вспоминает руководитель сообщества туроператоров "Большая страна" Юлия Репникова.
Место встречи изменить нельзя
По наблюдениям Алексея Юдина, в велопутешествия чаще всего ездят общительные, активные люди. Но встречаются и интроверты. Чтобы всем участникам группы было комфортно, организаторы устраивают вечера знакомств.
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкНочевка велотуристов в бухте Зун-Саган-Заба на западном побережье озера Байкал
Ночевка велотуристов в бухте Зун-Саган-Заба на западном побережье озера Байкал
В компании "Домик в Мещере" существует собственный обряд — Братчина. "Его проводят в первый вечер у костра, — объясняют гиды. — Большую кружку с глинтвейном передают по кругу, каждый что-то рассказывает о себе и своих увлечениях. Так завязываются разговоры".
Случалось, что обряд "выявлял" давно знакомых людей. "Говорит как-то турист о себе, о работе. И вдруг с противоположной от костра стороны — голос: "Так вот кто задолжал нам за аренду!" Оказывается, два человека знали друг друга заочно, по документам и в переписке, но встретились лично только у костра на нашем туре", — рассказывают гиды.
© Фото предоставлено Юлией РепниковойВелотур на Паанаярви
© Фото предоставлено Юлией Репниковой
Велотур на Паанаярви
Бывало и так, что случайные встречи превращались в красивые романтические истории.
"Однажды к нашему велотуру присоединилась девушка. Параллельно мы проводили сплав на байдарках, там был интересный парень. У двух групп — только один совместный обед на старте, дальше пути расходились. Через год мы узнали, что те двое туристов поженились после встречи, а еще спустя пять лет — что у них уже дети. И они до сих пор вместе".
От Кольского до Камчатки
Выбор велотуров — огромный. Есть варианты с комфортным проживанием в гостиницах и переездами по асфальтированным дорогам, есть — с грунтовками, палатками и прочей походной романтикой. Есть совмещенные: например, один день на велосипеде, другой — на байдарках.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСпортсмены сплавляются на каяках по реке Исеть в Свердловской области
Спортсмены сплавляются на каяках по реке Исеть в Свердловской области
Новичкам Юлия Репникова рекомендует обратить внимание на трехдневный велотур по полям Орловской области с проживанием в глэмпинге (от 8900 рублей с человека) или на путешествие по Калининградской области. Это отличная возможность совместить физическую нагрузку с экскурсионной программой (включено посещение Зеленоградска, Светлогорска, поселка Янтарного, Виштынецкого озера). Цена — 49 900 рублей за семь дней, билеты — отдельно.
У компании Adventure Guide есть несложный маршрут по Владимирской области с посещением усадьбы графа Храповицкого, похожей на средневековый замок, и мастер-классом по скалолазанию. Стоит такое трехдневное приключение от 8500 рублей с человека.
CC BY-SA 4.0 / Евгений Катышев / Парк с каскадом прудов: Муромцево, Судогодский район, Владимирская область / Cropped imageУсадьба графа Храповицкого в поселке Муромцево
Усадьба графа Храповицкого в поселке Муромцево
Совмещенные туры — "велосплавы" — предлагают в "Домике на Мещере". В первый день участники катаются на велосипедах, во второй — покоряют воды реки Судогда на байдарках. Поездка обойдется в 8300 рублей за три дня и две ночи.
"Это маршрут выходного дня, чтобы туристы могли отдохнуть и перезагрузиться после рабочей недели без отпуска и отгулов", — поясняют организаторы.
© Фото предоставлено Юлией РепниковойВелотур на Паанаярви
1 из 3
Велотур на Паанаярви
© Фото предоставлено Юлией Репниковой
© Фото предоставлено Юлией Репниковой
Участник велотура на Паанаярви
2 из 3
Участник велотура на Паанаярви
© Фото предоставлено Юлией Репниковой
© Фото предоставлено Юлией Репниковой
Дорога на Паанаярви
3 из 3
Дорога на Паанаярви
© Фото предоставлено Юлией Репниковой
1 из 3
Велотур на Паанаярви
© Фото предоставлено Юлией Репниковой
2 из 3
Участник велотура на Паанаярви
© Фото предоставлено Юлией Репниковой
3 из 3
Дорога на Паанаярви
© Фото предоставлено Юлией Репниковой
Помимо групповых есть и индивидуальные туры. Такие предлагают в компании "Парадайз вояж". Конкретно под вас разрабатывают маршрут, подбирают кафе и рестораны по пути, бронируют гостиницы. Нет инструктора и машины сопровождения, зато можно ехать в своем темпе, не ориентируясь на группу. Главное — вечером прибыть в контрольную точку.
По словам Натальи Семеновой, такие программы отлично подходят семьям с детьми. Есть по Ленинградской области, Крыму, Северному Кавказу, в общем — на любой вкус и кошелек.
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкВ окрестностях историко-культурного и природного музея-заповедника И. С. Тургенева "Бежин луг" в Орловской области
В окрестностях историко-культурного и природного музея-заповедника И. С. Тургенева "Бежин луг" в Орловской области
А для тех, кто занимается велотуризмом серьезно, уверен в своей физической подготовке и может проезжать 70-100 километров в день, подойдет однодневный фрирайд на Козельском вулкане на Камчатке (от десяти тысяч рублей), велоэкспедиция на полуостров Рыбачий в Мурманской области (от 46 500 за восемь дней) или недельный тур по национальному парку Паанаярви в Карелии (от 40 700).
В программу обычно включено все — от проживания и трехразового питания до экскурсионного обслуживания. Отдельно оплачиваются только железнодорожные или авиабилеты.
© Фото предоставлено компанией Adventure GuideБолхов, велотур
© Фото предоставлено компанией Adventure Guide
Болхов, велотур
Если вы не очень опытный велопутешественник, но мечтаете им стать, начните устраивать регулярные велотренировки с выездом на такой же километраж, который предстоит в туре, советует Юлия Репникова.
Очки, пончо и боевой настрой
По словам Юлии, сейчас спрос на велопутешествия растет, как и интерес к внутреннему туризму.
"Многим больше нравится исследовать разные уголки России, чем ехать в Сочи, Москву или Петербург, — поясняет она. — Популярность набирают также комбинированные путешествия, в которые включены велопрогулки. Так можно попробовать разные виды отдыха, а кататься на велосипеде умеют и любят практически все".
Главная неприятность на маршруте — дождь, предупреждают в компании "Домик в Мещере". Но нет плохой погоды — есть неправильная экипировка. Поэтому непромокаемый плащ обязательно стоит положить в рюкзак.
"Лучше выбирать фасон пончо, — рекомендуют организаторы. — Во время езды такой дождевик можно натянуть на руль, чтобы надежно защититься от воды".
© Фото предоставлено Юлией РепниковойВелотур на Паанаярви
© Фото предоставлено Юлией Репниковой
Велотур на Паанаярви
Также необходимо взять два комплекта одежды: экипировку для езды на велосипеде (шорты, перчатки, футболка, кроссовки) и отдельно — вещи для отдыха и прогулок, говорит Наталья Семенова.
Не будут лишними солнечные очки, бандана, пауэрбанк, бутылка с водой, крем от загара и репелленты, если маршрут ведет через лес. А боевой настрой поможет преодолеть километры легко.
© Фото предоставлено компанией Adventure GuideБолхов, велотур
© Фото предоставлено компанией Adventure Guide
Болхов, велотур
Велосипед обычно предоставляют, но, если у вас есть свой, можно взять его, предварительно обсудив это с организаторами.
Насчет поломок в пути переживать не стоит: у сопровождающих инструкторов есть и гаечные ключи, и насос. Если починить не получится — деталь привезут из ближайшего города или выдадут другой, исправный, велосипед.
© Фото предоставлено компанией Adventure GuideУчастник велотура по Орловской области
© Фото предоставлено компанией Adventure Guide
Участник велотура по Орловской области
Сезон велотуров в центральной полосе России длится с мая по середину сентября. Однако Алексей Юдин рекомендует планировать путешествия на начало или конец лета, чтобы не умирать от изнуряющей жары на маршруте и наслаждаться приятным приключением. Так что сейчас лучшее время, чтобы забронировать места в группах на август или начало осени.