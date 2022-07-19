https://ria.ru/20220719/velotury-1803167070.html

По России на двух колесах: интересные и доступные туры на велосипеде

По России на двух колесах: интересные и доступные туры на велосипеде - РИА Новости, 19.07.2022

По России на двух колесах: интересные и доступные туры на велосипеде

Близость к природе, чувство свободы, возможность увидеть максимум достопримечательностей и красивых мест за короткий срок — за это любят путешествия на... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:00

2022-07-19T08:00

2022-07-19T07:58

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. Близость к природе, чувство свободы, возможность увидеть максимум достопримечательностей и красивых мест за короткий срок — за это любят путешествия на велосипедах. По словам гидов, в последние годы спрос на активные туры по России растет: многие устали от "ленивого" пляжного отдыха. О том, зачем ехать в велопутешествие, какой маршрут выбрать и к чему нужно подготовиться, — в материале РИА Новости.Велотур из окна автоПутешествия на велосипедах подходят всем, даже если вы катаетесь всего пару раз в год на даче. "Главное — выбрать подходящий маршрут", — уверен генеральный директор компании Adventure Guide Алексей Юдин. Вариант для новичков — поездка на выходные с максимальным дневным расстоянием в 30-40 километров. Конечно, непрерывно крутить педали вы не будете: есть остановки на обед, купание (если на пути реки или озера), осмотр достопримечательностей.Специально готовиться не нужно, но ежедневные велопрогулки на даче или по парку лишними не будут, отмечает директор "Парадайз Вояж" Наталья Семенова. Удивительно, но факт: чаще всего посреди дороги сдаются именно 25-35-летние участники, им не хватает выносливости. Если вы вдруг устанете настолько, что не сможете ехать дальше, — не страшно. У организаторов есть "план Б" и на такой случай."Одна девушка в первый же день поняла, что для нее маршрут не по силам, ей было тяжело угнаться за группой. В итоге оставшуюся часть пути она провела в машине сопровождения, общаясь с водителем и любуясь видами из окна. Вместо велопутешествия получился автотур, но туристка все равно осталась довольна", — вспоминает руководитель сообщества туроператоров "Большая страна" Юлия Репникова.Место встречи изменить нельзяПо наблюдениям Алексея Юдина, в велопутешествия чаще всего ездят общительные, активные люди. Но встречаются и интроверты. Чтобы всем участникам группы было комфортно, организаторы устраивают вечера знакомств.В компании "Домик в Мещере" существует собственный обряд — Братчина. "Его проводят в первый вечер у костра, — объясняют гиды. — Большую кружку с глинтвейном передают по кругу, каждый что-то рассказывает о себе и своих увлечениях. Так завязываются разговоры".Случалось, что обряд "выявлял" давно знакомых людей. "Говорит как-то турист о себе, о работе. И вдруг с противоположной от костра стороны — голос: "Так вот кто задолжал нам за аренду!" Оказывается, два человека знали друг друга заочно, по документам и в переписке, но встретились лично только у костра на нашем туре", — рассказывают гиды.Бывало и так, что случайные встречи превращались в красивые романтические истории."Однажды к нашему велотуру присоединилась девушка. Параллельно мы проводили сплав на байдарках, там был интересный парень. У двух групп — только один совместный обед на старте, дальше пути расходились. Через год мы узнали, что те двое туристов поженились после встречи, а еще спустя пять лет — что у них уже дети. И они до сих пор вместе".От Кольского до КамчаткиВыбор велотуров — огромный. Есть варианты с комфортным проживанием в гостиницах и переездами по асфальтированным дорогам, есть — с грунтовками, палатками и прочей походной романтикой. Есть совмещенные: например, один день на велосипеде, другой — на байдарках.Новичкам Юлия Репникова рекомендует обратить внимание на трехдневный велотур по полям Орловской области с проживанием в глэмпинге (от 8900 рублей с человека) или на путешествие по Калининградской области. Это отличная возможность совместить физическую нагрузку с экскурсионной программой (включено посещение Зеленоградска, Светлогорска, поселка Янтарного, Виштынецкого озера). Цена — 49 900 рублей за семь дней, билеты — отдельно.У компании Adventure Guide есть несложный маршрут по Владимирской области с посещением усадьбы графа Храповицкого, похожей на средневековый замок, и мастер-классом по скалолазанию. Стоит такое трехдневное приключение от 8500 рублей с человека.Совмещенные туры — "велосплавы" — предлагают в "Домике на Мещере". В первый день участники катаются на велосипедах, во второй — покоряют воды реки Судогда на байдарках. Поездка обойдется в 8300 рублей за три дня и две ночи."Это маршрут выходного дня, чтобы туристы могли отдохнуть и перезагрузиться после рабочей недели без отпуска и отгулов", — поясняют организаторы.Помимо групповых есть и индивидуальные туры. Такие предлагают в компании "Парадайз вояж". Конкретно под вас разрабатывают маршрут, подбирают кафе и рестораны по пути, бронируют гостиницы. Нет инструктора и машины сопровождения, зато можно ехать в своем темпе, не ориентируясь на группу. Главное — вечером прибыть в контрольную точку.По словам Натальи Семеновой, такие программы отлично подходят семьям с детьми. Есть по Ленинградской области, Крыму, Северному Кавказу, в общем — на любой вкус и кошелек.А для тех, кто занимается велотуризмом серьезно, уверен в своей физической подготовке и может проезжать 70-100 километров в день, подойдет однодневный фрирайд на Козельском вулкане на Камчатке (от десяти тысяч рублей), велоэкспедиция на полуостров Рыбачий в Мурманской области (от 46 500 за восемь дней) или недельный тур по национальному парку Паанаярви в Карелии (от 40 700).В программу обычно включено все — от проживания и трехразового питания до экскурсионного обслуживания. Отдельно оплачиваются только железнодорожные или авиабилеты.Если вы не очень опытный велопутешественник, но мечтаете им стать, начните устраивать регулярные велотренировки с выездом на такой же километраж, который предстоит в туре, советует Юлия Репникова.Очки, пончо и боевой настройПо словам Юлии, сейчас спрос на велопутешествия растет, как и интерес к внутреннему туризму.Главная неприятность на маршруте — дождь, предупреждают в компании "Домик в Мещере". Но нет плохой погоды — есть неправильная экипировка. Поэтому непромокаемый плащ обязательно стоит положить в рюкзак."Лучше выбирать фасон пончо, — рекомендуют организаторы. — Во время езды такой дождевик можно натянуть на руль, чтобы надежно защититься от воды".Также необходимо взять два комплекта одежды: экипировку для езды на велосипеде (шорты, перчатки, футболка, кроссовки) и отдельно — вещи для отдыха и прогулок, говорит Наталья Семенова.Не будут лишними солнечные очки, бандана, пауэрбанк, бутылка с водой, крем от загара и репелленты, если маршрут ведет через лес. А боевой настрой поможет преодолеть километры легко.Велосипед обычно предоставляют, но, если у вас есть свой, можно взять его, предварительно обсудив это с организаторами.Насчет поломок в пути переживать не стоит: у сопровождающих инструкторов есть и гаечные ключи, и насос. Если починить не получится — деталь привезут из ближайшего города или выдадут другой, исправный, велосипед.Сезон велотуров в центральной полосе России длится с мая по середину сентября. Однако Алексей Юдин рекомендует планировать путешествия на начало или конец лета, чтобы не умирать от изнуряющей жары на маршруте и наслаждаться приятным приключением. Так что сейчас лучшее время, чтобы забронировать места в группах на август или начало осени.

https://ria.ru/20220511/devichniki-1776091101.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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