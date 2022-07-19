https://ria.ru/20220719/valyuta-1803370244.html

СМИ: Минфин предложил закупать валюту на доходы от нефти дороже 60 долларов

СМИ: Минфин предложил закупать валюту на доходы от нефти дороже 60 долларов - РИА Новости, 19.07.2022

СМИ: Минфин предложил закупать валюту на доходы от нефти дороже 60 долларов

Минфин предложил закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше 60 долларов за баррель, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к правительству РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:06

2022-07-19T09:06

2022-07-19T10:34

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минфин предложил закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше 60 долларов за баррель, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к правительству источник. Эту информацию изданию подтвердил и один из федеральных чиновников.Ведомство предлагает изменить бюджетное правило в следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в 60 долларов за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. Представитель Минфина сообщил изданию, что предложение обсуждают в кабмине, но о конкретных решениях говорить пока преждевременно.Отмечается, что согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики казначейства на 2023-2025 годы, которые есть в распоряжении "Ведомостей", министерство предложило зафиксировать базовые доходы бюджета от экспорта нефти и газа на следующие три года на одном уровне — 7,5 триллиона рублей.Бюджетное правило, которое ограничивало использование дополнительных доходов казны от высокой цены на нефть, предписывая направлять их на пополнение Фонда национального благосостояния, в этом году отменено. Сейчас Минфин направляет на расходы все нефтегазовые доходы, при этом средства ФНБ в 2022 году также будут использоваться на покрытие дефицита бюджета государства.Министр финансов Антон Силуанов в середине июня заявил, что ведомство предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.Говоря о бюджетном правиле, он отметил, что раньше Минфин вкладывал сверхдоходы в иностранную валюту и клал средства в ФНБ, но в сегодняшних условиях, когда государство больше не может покупать доллар и евро, деньги можно вложить в валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость европейской и американской валют к рублю.

https://ria.ru/20220616/siluanov-1795681216.html

https://ria.ru/20220718/neft-1803315993.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)