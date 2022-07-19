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Аграрии Харьковской области везут урожай на реализацию в Россию - РИА Новости, 19.07.2022
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Аграрии Харьковской области везут урожай на реализацию в Россию
Аграрии Харьковской области везут урожай на реализацию в Россию - РИА Новости, 19.07.2022
Аграрии Харьковской области везут урожай на реализацию в Россию
Очередь из грузовиков с грузом зерна длиной несколько километров выстроилась на границе Харьковской и Белгородской областей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:51
2022-07-19T11:43
экономика
владимир путин
россия
харьковская область
черное море
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ЛОГАЧЕВКА, 19 июл - РИА Новости. Очередь из грузовиков с грузом зерна длиной несколько километров выстроилась на границе Харьковской и Белгородской областей, передает корреспондент РИА Новости.На зерновозах украинские автомобильные номера. Как пояснил РИА Новости источник в администрации освобожденных территорий Харьковской области, местные аграрии везут урожай на реализацию в Россию.По его словам, зернохранилища переполнены, и единственный путь высвободить их, чтобы спасти урожай - вывезти для продажи в соседний регион, куда открыта дорога.Киевские власти создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Запад обвиняет Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергает такие обвинения. Как заявил президент РФ Владимир Путин, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220717/kharkov-1803019432.html
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60
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Очередь из грузовиков с зерном на границе Харьковской и Белгородской областей
Очередь из грузовиков с грузом зерна длиной несколько километров выстроилась на границе Харьковской и Белгородской областей, передает корреспондент РИА Новости.
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экономика, владимир путин, россия, харьковская область, черное море
10:51 19.07.2022 (обновлено: 11:43 19.07.2022)
 
Аграрии Харьковской области везут урожай на реализацию в Россию

Аграрии Харьковской области везут урожай на реализацию в Белгородскую область

Читать ria.ru в
ЛОГАЧЕВКА, 19 июл - РИА Новости. Очередь из грузовиков с грузом зерна длиной несколько километров выстроилась на границе Харьковской и Белгородской областей, передает корреспондент РИА Новости.
На зерновозах украинские автомобильные номера. Как пояснил РИА Новости источник в администрации освобожденных территорий Харьковской области, местные аграрии везут урожай на реализацию в Россию.
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По его словам, зернохранилища переполнены, и единственный путь высвободить их, чтобы спасти урожай - вывезти для продажи в соседний регион, куда открыта дорога.
Киевские власти создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Запад обвиняет Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергает такие обвинения. Как заявил президент РФ Владимир Путин, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияХарьковская областьЧерное море
 
 
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