https://ria.ru/20220719/urozhay-1803391998.html

Аграрии Харьковской области везут урожай на реализацию в Россию

Аграрии Харьковской области везут урожай на реализацию в Россию - РИА Новости, 19.07.2022

Аграрии Харьковской области везут урожай на реализацию в Россию

Очередь из грузовиков с грузом зерна длиной несколько километров выстроилась на границе Харьковской и Белгородской областей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:51

2022-07-19T10:51

2022-07-19T11:43

экономика

владимир путин

россия

харьковская область

черное море

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ЛОГАЧЕВКА, 19 июл - РИА Новости. Очередь из грузовиков с грузом зерна длиной несколько километров выстроилась на границе Харьковской и Белгородской областей, передает корреспондент РИА Новости.На зерновозах украинские автомобильные номера. Как пояснил РИА Новости источник в администрации освобожденных территорий Харьковской области, местные аграрии везут урожай на реализацию в Россию.По его словам, зернохранилища переполнены, и единственный путь высвободить их, чтобы спасти урожай - вывезти для продажи в соседний регион, куда открыта дорога.Киевские власти создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Запад обвиняет Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергает такие обвинения. Как заявил президент РФ Владимир Путин, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220717/kharkov-1803019432.html

https://sn.ria.ru/20220714/artek-1802358886.html

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харьковская область

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь из грузовиков с зерном на границе Харьковской и Белгородской областей Очередь из грузовиков с грузом зерна длиной несколько километров выстроилась на границе Харьковской и Белгородской областей, передает корреспондент РИА Новости. 2022-07-19T10:51 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, харьковская область, черное море