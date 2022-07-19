22:47 19.07.2022 (обновлено: 00:29 20.07.2022)
США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине
Представитель Белого дома Кирби заявил, что США передадут Украине еще больше РСЗО HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена на текущей неделе намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать РСЗО HIMARS и боеприпасы для артиллерии, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.