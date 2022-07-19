https://ria.ru/20220719/ukraina-1803586996.html

США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине

США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 20.07.2022

США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена на текущей неделе намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать РСЗО HIMARS и... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-19T22:47

2022-07-19T22:47

2022-07-20T00:29

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сша

украина

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена на текущей неделе намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать РСЗО HIMARS и боеприпасы для артиллерии, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."На этой неделе администрация США объявит новый пакет помощи Украине, который станет уже шестнадцатым. Пакет будет включать больше HIMARS, дополнительные боеприпасы для РЗСО и для артиллерии", - сообщил Кирби.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803539628.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, украина