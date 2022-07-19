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Глава Минобороны Украины ожидает поставок ЗРК NASAMS - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803570981.html
Глава Минобороны Украины ожидает поставок ЗРК NASAMS
Глава Минобороны Украины ожидает поставок ЗРК NASAMS - РИА Новости, 19.07.2022
Глава Минобороны Украины ожидает поставок ЗРК NASAMS
Украина ожидает от партнеров поставок зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также надеется получить от Запада ракеты дальнего радиуса действия, заявил во... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T20:53
2022-07-19T20:53
специальная военная операция на украине
алексей данилов
сергей лавров
украина
россия
киев
нато
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Украина ожидает от партнеров поставок зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также надеется получить от Запада ракеты дальнего радиуса действия, заявил во вторник глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников, выступая по видеосвязи на конференции Атлантического совета (The Atlantic Council).В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара. Ранее во вторник секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских РСЗО HIMARS."Мы ожидаем от наших партнеров системы NASAMS вместе с ракетами к ним. Ждем NASAMS позднее в этом году", - сообщил Резников."Я верю, что рано или поздно мы получим от партнеров оружие дальнего радиуса действия. Такие решения будет легче принять после того, как наши партнеры убедятся, что мы полностью выполняем свои обязательства и эффективно используем всё снаряжение, которое получили", - добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
https://ria.ru/20220719/oruzhie-1803567883.html
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алексей данилов, сергей лавров, украина, россия, киев, нато
20:53 19.07.2022
 
Глава Минобороны Украины ожидает поставок ЗРК NASAMS

Резников: Украина ждет поставок ЗРК NASAMS и ракет дальнего радиуса действия

© Фото : KongsbergПередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Украина ожидает от партнеров поставок зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также надеется получить от Запада ракеты дальнего радиуса действия, заявил во вторник глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников, выступая по видеосвязи на конференции Атлантического совета (The Atlantic Council).
В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара. Ранее во вторник секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских РСЗО HIMARS.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 20:42
Министр обороны Украины назвал страну "испытательным полигоном" для оружия
"Мы ожидаем от наших партнеров системы NASAMS вместе с ракетами к ним. Ждем NASAMS позднее в этом году", - сообщил Резников.
"Я верю, что рано или поздно мы получим от партнеров оружие дальнего радиуса действия. Такие решения будет легче принять после того, как наши партнеры убедятся, что мы полностью выполняем свои обязательства и эффективно используем всё снаряжение, которое получили", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 12:58Специальная военная операция на Украине
Все западное оружие на Украине захватят или уничтожат, заявил Басурин
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей ДаниловСергей ЛавровУкраинаРоссияКиевНАТО
 
 
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