https://ria.ru/20220719/ukraina-1803544913.html
Посол в Вене назвал роль ЕС в конфликте на Украине деструктивной
Посол в Вене назвал роль ЕС в конфликте на Украине деструктивной - РИА Новости, 19.07.2022
Посол в Вене назвал роль ЕС в конфликте на Украине деструктивной
Евросоюз играет в украинском кризисе подчеркнуто деструктивную роль, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:05
2022-07-19T19:05
2022-07-19T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
австрия
дмитрий любинский
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз играет в украинском кризисе подчеркнуто деструктивную роль, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский."К сожалению, ЕС играет в украинском кризисе подчеркнуто деструктивную роль. Наши отношения достигли низшей точки и пошли "в минус". Все то, чего за долгие годы сотрудничества удалось достичь, было уничтожено, и возврата к "business as usuall" уже не будет", - сказал Любинский в интервью австрийскому онлайн-изданию Exxpress. По его словам, за последние годы ЕС из важного центра многополярного мира с определенной стратегической автономностью деградировал до вспомогательного блока для НАТО."Что касается антироссийских санкций, то российская сторона еще не в полной мере применяет ответные меры. Непосредственное воздействие западных санкций на собственную экономику и население здесь уже достаточно ощутимо. Но мы оставляем за собой право ужесточить наши специальные меры", - заключил посол.
https://ria.ru/20220719/ek-1803412223.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, австрия, дмитрий любинский, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Посол в Вене назвал роль ЕС в конфликте на Украине деструктивной
Посол в Вене Любинский: ЕС играет в украинском кризисе подчеркнуто деструктивную роль