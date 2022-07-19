https://ria.ru/20220719/ukraina-1803544913.html

Посол в Вене назвал роль ЕС в конфликте на Украине деструктивной

Посол в Вене назвал роль ЕС в конфликте на Украине деструктивной - РИА Новости, 19.07.2022

Посол в Вене назвал роль ЕС в конфликте на Украине деструктивной

Евросоюз играет в украинском кризисе подчеркнуто деструктивную роль, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:05

2022-07-19T19:05

2022-07-19T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

евросоюз

австрия

дмитрий любинский

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз играет в украинском кризисе подчеркнуто деструктивную роль, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский."К сожалению, ЕС играет в украинском кризисе подчеркнуто деструктивную роль. Наши отношения достигли низшей точки и пошли "в минус". Все то, чего за долгие годы сотрудничества удалось достичь, было уничтожено, и возврата к "business as usuall" уже не будет", - сказал Любинский в интервью австрийскому онлайн-изданию Exxpress. По его словам, за последние годы ЕС из важного центра многополярного мира с определенной стратегической автономностью деградировал до вспомогательного блока для НАТО."Что касается антироссийских санкций, то российская сторона еще не в полной мере применяет ответные меры. Непосредственное воздействие западных санкций на собственную экономику и население здесь уже достаточно ощутимо. Но мы оставляем за собой право ужесточить наши специальные меры", - заключил посол.

https://ria.ru/20220719/ek-1803412223.html

австрия

россия

украина

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Кирилл Волков

в мире, евросоюз, австрия, дмитрий любинский, россия, украина, ситуация в днр и лнр