18:45 19.07.2022 (обновлено: 19:21 19.07.2022)
В США признали, что никакое оружие не поможет Украине победить Россию
Экс-разведчица из США Коффлер: никакое западное оружие не поможет Украине победить Россию
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Никакие американские вооружения не помогут Украине победить Россию, пишет бывший офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.
"Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы, <…> потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской", — отметила она.
Как считает Коффлер, Владимир Зеленский ставит перед собой и союзниками нереалистичную цель по возврату контроля над обширными территориями, которые освободила Россия.
Экс-разведчица считает, что президент США Джо Байден просчитался, оказав неисчерпаемую военную помощь Киеву, но не потребовав у украинского руководства обозначить достижимые цели. Вашингтон уже выделил 54 миллиарда долларов и опустошил свои склады с оружием и боеприпасами, однако никакого существенного результата это не принесло, подытожила специалист.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как сообщили в Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается большой православный монастырь в статусе лавры.