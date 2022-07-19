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В США признали, что никакое оружие не поможет Украине победить Россию - РИА Новости, 19.07.2022
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В США признали, что никакое оружие не поможет Украине победить Россию
В США признали, что никакое оружие не поможет Украине победить Россию - РИА Новости, 19.07.2022
В США признали, что никакое оружие не поможет Украине победить Россию
Никакие американские вооружения не помогут Украине победить Россию, пишет бывший офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:45
2022-07-19T19:21
политика
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
россия
сша
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Никакие американские вооружения не помогут Украине победить Россию, пишет бывший офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.Как считает Коффлер, Владимир Зеленский ставит перед собой и союзниками нереалистичную цель по возврату контроля над обширными территориями, которые освободила Россия.Экс-разведчица считает, что президент США Джо Байден просчитался, оказав неисчерпаемую военную помощь Киеву, но не потребовав у украинского руководства обозначить достижимые цели. Вашингтон уже выделил 54 миллиарда долларов и опустошил свои склады с оружием и боеприпасами, однако никакого существенного результата это не принесло, подытожила специалист.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как сообщили в Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается большой православный монастырь в статусе лавры.
https://ria.ru/20220719/vsu-1803492886.html
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политика, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, россия, сша, вооруженные силы украины, украина
18:45 19.07.2022 (обновлено: 19:21 19.07.2022)
 
В США признали, что никакое оружие не поможет Украине победить Россию

Экс-разведчица из США Коффлер: никакое западное оружие не поможет Украине победить Россию

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Никакие американские вооружения не помогут Украине победить Россию, пишет бывший офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.

"Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы, <…> потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской", — отметила она.

Как считает Коффлер, Владимир Зеленский ставит перед собой и союзниками нереалистичную цель по возврату контроля над обширными территориями, которые освободила Россия.
Экс-разведчица считает, что президент США Джо Байден просчитался, оказав неисчерпаемую военную помощь Киеву, но не потребовав у украинского руководства обозначить достижимые цели. Вашингтон уже выделил 54 миллиарда долларов и опустошил свои склады с оружием и боеприпасами, однако никакого существенного результата это не принесло, подытожила специалист.
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Как сообщили в Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается большой православный монастырь в статусе лавры.
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