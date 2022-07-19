16:10 19.07.2022 (обновлено: 16:12 19.07.2022)
Посол ЕС на Украине: коротких путей к членству в организации быть не может
Посол Маазикас о вступлении Киева в ЕС: быстрого пути к членству быть не может
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Посол ЕС на Украине Матти Маазикас заявил, что быстрых и коротких путей к членству в ЕС быть не может, Киеву придется провести тщательную работу.
"Не может быть коротких или быстрых путей к самому членству (в ЕС)... В самом сердце ЕС общий рынок. А общий рынок не может функционировать, если не все правила, регламенты и стандарты соблюдаются. Поэтому украинцам нужно провести крайне тщательную работу", - сказал он в интервью телеканалу Euronews.
Посол также опроверг слухи о том, что опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС был в основном заполнен не украинскими властями, а еврочиновниками.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.