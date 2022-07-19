https://ria.ru/20220719/ukraina-1803488684.html

Посол ЕС на Украине: коротких путей к членству в организации быть не может

Посол ЕС на Украине: коротких путей к членству в организации быть не может - РИА Новости, 19.07.2022

Посол ЕС на Украине: коротких путей к членству в организации быть не может

Посол ЕС на Украине Матти Маазикас заявил, что быстрых и коротких путей к членству в ЕС быть не может, Киеву придется провести тщательную работу. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:10

2022-07-19T16:10

2022-07-19T16:12

в мире

владимир зеленский

украина

брюссель

молдавия

евросоюз

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Посол ЕС на Украине Матти Маазикас заявил, что быстрых и коротких путей к членству в ЕС быть не может, Киеву придется провести тщательную работу."Не может быть коротких или быстрых путей к самому членству (в ЕС)... В самом сердце ЕС общий рынок. А общий рынок не может функционировать, если не все правила, регламенты и стандарты соблюдаются. Поэтому украинцам нужно провести крайне тщательную работу", - сказал он в интервью телеканалу Euronews.Посол также опроверг слухи о том, что опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС был в основном заполнен не украинскими властями, а еврочиновниками.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/evrointegratsiya-1803363167.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796648919.html

украина

брюссель

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, брюссель, молдавия, евросоюз