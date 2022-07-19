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Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения - РИА Новости, 19.07.2022
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Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения
Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения - РИА Новости, 19.07.2022
Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения
Экс-депутат Верховной рады Илья Кива считает, что Иван Баканов и Ирина Венедиктова после увольнения с постов главы СБ Украины и генпрокурора могут быть... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:19
2022-07-19T14:19
в мире
служба безопасности украины
илья кива
иван баканов
ирина венедиктова
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива считает, что Иван Баканов и Ирина Венедиктова после увольнения с постов главы СБ Украины и генпрокурора могут быть ликвидированы украинскими или западными спецслужбами.Ранее во вторник украинский парламент поддержал представление Зеленского об увольнении Венедиктовой с поста генпрокурора и Баканова с должности главы СБ."Венедиктова и Баканов после увольнения с занимаемых должностей стали ненужными свидетелями, носителями информации о всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка МИ6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры - СБУ и Генеральную прокуратуру", - написал Кива в своем Telegram-канале.По его мнению, Баканов и Венедиктова "могут быть в ближайшее время ликвидированы или западными спецслужбами, или украинскими"."Опыт есть, тем более идут боевые действия… Тайны дорого стоят, а иногда жизней", - добавил Кива.
https://ria.ru/20220719/bakanov-1803386174.html
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в мире, служба безопасности украины, илья кива, иван баканов, ирина венедиктова
14:19 19.07.2022
 
Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения

Экс-депутат Рады Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения

© Фото : Илья Кива/FacebookИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Илья Кива/Facebook
Илья Кива . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива считает, что Иван Баканов и Ирина Венедиктова после увольнения с постов главы СБ Украины и генпрокурора могут быть ликвидированы украинскими или западными спецслужбами.
Ранее во вторник украинский парламент поддержал представление Зеленского об увольнении Венедиктовой с поста генпрокурора и Баканова с должности главы СБ.
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 10:30
Профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова с поста главы СБУ
"Венедиктова и Баканов после увольнения с занимаемых должностей стали ненужными свидетелями, носителями информации о всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка МИ6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры - СБУ и Генеральную прокуратуру", - написал Кива в своем Telegram-канале.
По его мнению, Баканов и Венедиктова "могут быть в ближайшее время ликвидированы или западными спецслужбами, или украинскими".
"Опыт есть, тем более идут боевые действия… Тайны дорого стоят, а иногда жизней", - добавил Кива.
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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Рада поддержала прекращение полномочий генпрокурора Венедиктовой
 
В миреСлужба безопасности УкраиныИлья КиваИван БакановИрина Венедиктова
 
 
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