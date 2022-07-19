https://ria.ru/20220719/ukraina-1803456839.html

Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения

Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения - РИА Новости, 19.07.2022

Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива считает, что Иван Баканов и Ирина Венедиктова после увольнения с постов главы СБ Украины и генпрокурора могут быть... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:19

2022-07-19T14:19

2022-07-19T14:19

в мире

служба безопасности украины

илья кива

иван баканов

ирина венедиктова

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива считает, что Иван Баканов и Ирина Венедиктова после увольнения с постов главы СБ Украины и генпрокурора могут быть ликвидированы украинскими или западными спецслужбами.Ранее во вторник украинский парламент поддержал представление Зеленского об увольнении Венедиктовой с поста генпрокурора и Баканова с должности главы СБ."Венедиктова и Баканов после увольнения с занимаемых должностей стали ненужными свидетелями, носителями информации о всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка МИ6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры - СБУ и Генеральную прокуратуру", - написал Кива в своем Telegram-канале.По его мнению, Баканов и Венедиктова "могут быть в ближайшее время ликвидированы или западными спецслужбами, или украинскими"."Опыт есть, тем более идут боевые действия… Тайны дорого стоят, а иногда жизней", - добавил Кива.

https://ria.ru/20220719/bakanov-1803386174.html

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803431602.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, служба безопасности украины, илья кива, иван баканов, ирина венедиктова