https://ria.ru/20220719/ukraina-1803456839.html
Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения
Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения - РИА Новости, 19.07.2022
Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения
Экс-депутат Верховной рады Илья Кива считает, что Иван Баканов и Ирина Венедиктова после увольнения с постов главы СБ Украины и генпрокурора могут быть... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:19
2022-07-19T14:19
2022-07-19T14:19
в мире
служба безопасности украины
илья кива
иван баканов
ирина венедиктова
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива считает, что Иван Баканов и Ирина Венедиктова после увольнения с постов главы СБ Украины и генпрокурора могут быть ликвидированы украинскими или западными спецслужбами.Ранее во вторник украинский парламент поддержал представление Зеленского об увольнении Венедиктовой с поста генпрокурора и Баканова с должности главы СБ."Венедиктова и Баканов после увольнения с занимаемых должностей стали ненужными свидетелями, носителями информации о всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка МИ6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры - СБУ и Генеральную прокуратуру", - написал Кива в своем Telegram-канале.По его мнению, Баканов и Венедиктова "могут быть в ближайшее время ликвидированы или западными спецслужбами, или украинскими"."Опыт есть, тем более идут боевые действия… Тайны дорого стоят, а иногда жизней", - добавил Кива.
https://ria.ru/20220719/bakanov-1803386174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, служба безопасности украины, илья кива, иван баканов, ирина венедиктова
Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения
Экс-депутат Рады Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения