Рейтинг@Mail.ru
На Украину из Польши с февраля вернулись почти три миллиона человек - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803456214.html
На Украину из Польши с февраля вернулись почти три миллиона человек
На Украину из Польши с февраля вернулись почти три миллиона человек - РИА Новости, 19.07.2022
На Украину из Польши с февраля вернулись почти три миллиона человек
Почти три миллиона граждан Украины вернулись на родину из Польши с начала российской специальной операции, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:17
2022-07-19T14:17
в мире
украина
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155804/18/1558041883_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_baa3fcb5fbbdf2eedd3c8916baff3b8f.jpg
ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Почти три миллиона граждан Украины вернулись на родину из Польши с начала российской специальной операции, сообщает Пограничная стража Польши."За минувшие сутки на выезд из Польши на Украину оформлены 23,7 тысячи человек, а с 24 февраля – 2,957 миллиона", - говорится в сообщении.По данным пограничников в последнее время на Украину из Польши выезжают больше людей, чем въезжают.Всего же с начала спецоперации с Украины в Польшу въехали 4,873 миллиона человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220602/bezhentsy-1792512624.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155804/18/1558041883_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_c736e5bae704689e51fc4f79e3215ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша
14:17 19.07.2022
 
На Украину из Польши с февраля вернулись почти три миллиона человек

Почти три миллиона человек вернулись из Польши на Украину с начала спецоперации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили на контрольно-пропускном пункте "Краковец-Корчова"
Автомобили на контрольно-пропускном пункте Краковец-Корчова - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобили на контрольно-пропускном пункте "Краковец-Корчова" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Почти три миллиона граждан Украины вернулись на родину из Польши с начала российской специальной операции, сообщает Пограничная стража Польши.
"За минувшие сутки на выезд из Польши на Украину оформлены 23,7 тысячи человек, а с 24 февраля – 2,957 миллиона", - говорится в сообщении.
По данным пограничников в последнее время на Украину из Польши выезжают больше людей, чем въезжают.
Всего же с начала спецоперации с Украины в Польшу въехали 4,873 миллиона человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 07:52В мире
"Пора на Украину". Почему Польша прекратит выдачу пособий беженцам
 
В миреУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала