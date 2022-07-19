https://ria.ru/20220719/ukraina-1803456214.html

На Украину из Польши с февраля вернулись почти три миллиона человек

На Украину из Польши с февраля вернулись почти три миллиона человек - РИА Новости, 19.07.2022

На Украину из Польши с февраля вернулись почти три миллиона человек

Почти три миллиона граждан Украины вернулись на родину из Польши с начала российской специальной операции, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:17

2022-07-19T14:17

2022-07-19T14:17

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ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Почти три миллиона граждан Украины вернулись на родину из Польши с начала российской специальной операции, сообщает Пограничная стража Польши."За минувшие сутки на выезд из Польши на Украину оформлены 23,7 тысячи человек, а с 24 февраля – 2,957 миллиона", - говорится в сообщении.По данным пограничников в последнее время на Украину из Польши выезжают больше людей, чем въезжают.Всего же с начала спецоперации с Украины в Польшу въехали 4,873 миллиона человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/bezhentsy-1792512624.html

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