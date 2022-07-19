https://ria.ru/20220719/ukraina-1803440192.html

В ЛНР заявили, что на Украине готовятся к мобилизации женщин в ВСУ

В ЛНР заявили, что на Украине готовятся к мобилизации женщин в ВСУ - РИА Новости, 19.07.2022

В ЛНР заявили, что на Украине готовятся к мобилизации женщин в ВСУ

На Украине готовятся к мобилизации женщин на военную службу, об этом говорит расширенный список военно-учетных специальностей, по которым могут быть призваны... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:26

2022-07-19T13:26

2022-07-19T13:26

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. На Украине готовятся к мобилизации женщин на военную службу, об этом говорит расширенный список военно-учетных специальностей, по которым могут быть призваны женщины, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на украинскую документацию, попавшую в его распоряжение."Когда я ознакомился с некоторыми документами, обнаружил, что есть изменения в штатно-должностной структуре украинской армии и касаются они военно-учетных специальностей, которые раньше были только мужские. Сейчас все больше военно-учетных специальностей, по которым уже могут нести службу женщины. Это говорит о том, что в ближайшее время мобилизация коснется не только мужчин, но и женщин", - сказал Марочко в эфире Первого телеканала.По его словам, косвенно это подтверждает украинская пропаганда: в распространяемых на Украине роликах все больше и больше в кадрах возникают женщины, несущие военную службу."Так что, в ближайшее время, ожидаем так называемые женские батальоны, но их, к сожалению, ждет такая же участь, как и мужчин", - добавил офицер.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, в мире, ситуация в днр и лнр