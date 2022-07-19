https://ria.ru/20220719/ukraina-1803440192.html
В ЛНР заявили, что на Украине готовятся к мобилизации женщин в ВСУ
В ЛНР заявили, что на Украине готовятся к мобилизации женщин в ВСУ - РИА Новости, 19.07.2022
В ЛНР заявили, что на Украине готовятся к мобилизации женщин в ВСУ
На Украине готовятся к мобилизации женщин на военную службу, об этом говорит расширенный список военно-учетных специальностей, по которым могут быть призваны... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:26
2022-07-19T13:26
2022-07-19T13:26
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. На Украине готовятся к мобилизации женщин на военную службу, об этом говорит расширенный список военно-учетных специальностей, по которым могут быть призваны женщины, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на украинскую документацию, попавшую в его распоряжение."Когда я ознакомился с некоторыми документами, обнаружил, что есть изменения в штатно-должностной структуре украинской армии и касаются они военно-учетных специальностей, которые раньше были только мужские. Сейчас все больше военно-учетных специальностей, по которым уже могут нести службу женщины. Это говорит о том, что в ближайшее время мобилизация коснется не только мужчин, но и женщин", - сказал Марочко в эфире Первого телеканала.По его словам, косвенно это подтверждает украинская пропаганда: в распространяемых на Украине роликах все больше и больше в кадрах возникают женщины, несущие военную службу."Так что, в ближайшее время, ожидаем так называемые женские батальоны, но их, к сожалению, ждет такая же участь, как и мужчин", - добавил офицер.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили, что на Украине готовятся к мобилизации женщин в ВСУ
Марочко: на Украине из-за кадрового дефицита готовятся к мобилизации женщин
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. На Украине готовятся к мобилизации женщин на военную службу, об этом говорит расширенный список военно-учетных специальностей, по которым могут быть призваны женщины, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на украинскую документацию, попавшую в его распоряжение.
"Когда я ознакомился с некоторыми документами, обнаружил, что есть изменения в штатно-должностной структуре украинской армии и касаются они военно-учетных специальностей, которые раньше были только мужские. Сейчас все больше военно-учетных специальностей, по которым уже могут нести службу женщины. Это говорит о том, что в ближайшее время мобилизация коснется не только мужчин, но и женщин", - сказал Марочко в эфире Первого телеканала.
По его словам, косвенно это подтверждает украинская пропаганда: в распространяемых на Украине
роликах все больше и больше в кадрах возникают женщины, несущие военную службу.
"Так что, в ближайшее время, ожидаем так называемые женские батальоны, но их, к сожалению, ждет такая же участь, как и мужчин", - добавил офицер.